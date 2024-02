Este banco paga la pensión de febrero en marzo

La Seguridad Social siempre paga las pensiones en la misma fecha. En concreto, el sitio web de la revista del organismo detalla que “se abonan entre el día 1 y el 4 de cada mes -la norma dice que será el primer día hábil del mes en que se realiza el pago (a mes vencido) y siempre antes del cuarto día natural del mismo-“.

Sin embargo, el momento en el que el dinero llega a la cuenta bancaria del pensionista depende de los bancos, que habitualmente adelantan el pago antes de que la Seguridad Social realice el ingreso.

En consecuencia, “lo más habitual es que entre el día 22 y el 26 de cada mes recibamos en nuestra cuenta corriente el importe de nuestra pensión, que en los meses de junio y noviembre incluirá una paga extra”, aclara la Seguridad Social.

No obstante, los bancos no están obligados a efectuar ese adelanto. La mayor prueba es lo que va a ocurrir con PiBank, que no ingresará la pensión en febrero sino que lo hará ya el viernes 1 de marzo.

Las fechas en las que se cobra la pensión en cada banco

En cuanto al resto de bancos, estas son las fechas orientativas en las que cada entidad abonará las pensiones en el mes de febrero:

- Abanca: lunes 26 de febrero.

- Banco Sabadell: viernes 23 de febrero.

- Banco Santander: viernes 23 de febrero.

- Bankinter: jueves 22 de febrero.

- BBVA: lunes 26 de febrero.

- CaixaBank: sábado 24 de febrero.

- Caja de ingenieros: jueves 22 de febrero.

- Cajamar: viernes 23 de febrero.

- Ibercaja: viernes 23 de febrero.

- ING: domingo 25 de febrero.

- Kutxabank: lunes 26 de febrero.

- Unicaja Banco: lunes 26 de febrero.