Esther Mayor, española en Irlanda: "Gano unos 1.200 euros, mi marido unos 2.400 euros y recibimos 1.450 euros en ayudas"

Esther Mayor es una española que ha decidido mudarse a Irlanda junto a toda su familia con el objetivo de mejorar sus condiciones de vida, tanto en el ámbito económico como en el educativo.

La mujer, en una entrevista en RAC1, ha contado que su marido en España solo trabajaba de forma temporal y con bajos sueldos. Ella, autónoma, había visto cómo los beneficios del negocio digital que dirige cada vez iban a menos.

A esas dificultades económicas, se unió un problema de acoso que una de sus hijas sufrió en el colegio. "Mi hija recibió tratamiento psicológico durante más de un año y eso fue un punto de inflexión", ha explicado Esther Mayor.

Ante esa mala situación generalizada, la familia decidió vender la mayor parte de sus bienes para abandonar España en autocaravana junto a su mascota. Finalmente, eligieron Irlanda como nuevo lugar para empezar de cero.

Y parece que han tomado la decisión acertada. El marido de Esther ha comenzado a trabajar en una fábrica de papel encerado y cobra entre 2.000 y 2.400 euros al mes. Además, su semana laboral es de solo cuatro días: de lunes a jueves.

Por su parte, Esther Mayor está obteniendo entre 500 y 1.200 euros mensuales con su negocio digital. A esa cantidad hay que sumar 150 euros al mes por cada uno de sus tres hijos gracias a la ayuda estatal Child Benefit y 1.000 euros mensuales procedentes de una beca de apoyo familiar en la que se tiene en cuenta la situación laboral de Esther como autónoma.

Por lo tanto, más allá del dinero que ganan Esther Mayor y su marido, la familia recibe cada mes 1.450 euros en ayudas públicas.

En cuanto a la adaptación de los menores al colegio, Esther Mayor ha asegurado que la experiencia ha sido muy positiva. "Cuando mi hijo tuvo un problema con un compañero, todo el colegio se implicó... En pocos días lo solucionaron. Eso en España no lo habíamos visto nunca", ha destacado Esther.

Los únicos aspectos negativos que ha tenido la mudanza a Irlanda han sido que el coste de la vivienda es muy alto (aunque España no se queda ni mucho menos atrás en ese sentido) y que la sanidad pública es mucho más limitada.