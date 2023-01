Garamendi (CEOE), tras salirse de la mesa del salario mínimo: "Que nos digan la cifra y ya está"

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado la actitud del Gobierno en las negociaciones para subir el salario mínimo interprofesional (SMI), al que ha acusado de no querer tratar la situación del sector agrario ni la de los contratos públicos que se verían afectados por el alza salarial.

"Si no se va a hablar de eso (la situación de los agricultores y los contratos del sector público) pues que nos digan (el Gobierno) la cifra y ya está", ha espetado Garamendi ante los medios después de participar en una jornada organizada por la Confederación Española de Jóvenes Empresarios (Ceaje).

"Está la horquilla, ¿y?" Antonio Garamendi, presidente de la CEOE

"Los expertos no me tienen nada que decir. Está la horquilla, ¿y?", ha afirmado el presidente de la patronal, para quien no tiene sentido enviar nadie a negociar porque, asegura, no disponen de una propuesta por parte del Gobierno.

El Ministerio de Trabajo había convocado hoy a patronal y sindicatos para intentar cerrar un acuerdo sobre la subida del SMI, actualmente en 1.000 euros, a la que la CEOE no ha acudido.

Trabajo lamenta la "irresponsable" ausencia de CEOE

Por su parte, el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, antes de entrar en la reunión del Ejecutivo con los sindicatos, ha lamentado la ausencia de CEOE, a la que ha acusado de "irresponsable" para después pedir que la patronal "vuelva a las mesas de diálogo".

Asimismo, Pérez Rey ha apuntado que confía en que la de este martes sea la última reunión, al considerar que el diálogo social está "maduro para un acuerdo", y ha asegurado que el Gobierno sí tiene una propuesta de subida, aunque no ha indicado cuál.