Giro en Lidl: tras el éxito de las zapatillas o de su robot de cocina, la cadena de supermercados se prepara para desembarcar en el sector de la telefonía

Giro de guion en Lidl. La cadena de supermercados, especialmente conocida por productos propios como sus zapatillas o su robot de cocina, va a incorporarse a un nuevo sector: el de la telefonía móvil.

La compañía ha informado al prestigioso medio de comunicación económico Financial Times de que, a finales de este año, va a llevar a cabo el lanzamiento de planes de telefonía a bajo coste a nivel internacional, incluyendo a España.

Lidl pretende expandir su nuevo servicio de telefonía más allá de sus clásicos mercados (Alemania, Austria y Suiza) sumando hasta a 30 países en sus planificaciones, entre los que podrían encontrarse, además de España, Reino Unido, EEUU y Francia. No obstante, la cadena de supermercados no ha confirmado cuál será el país en el que primero se pondrá en marcha el negocio.

Tal y como recuerdan desde Europa Press, otras empresas como Revolut, Klarna y N26 ya han iniciado el desembarco en este sector en los últimos años. El objetivo de Lidl y de las mencionadas firmas es fidelizar clientes y diversificar sus fuentes de ingresos.

Los servicios de telefonía se gestionarán a través de la aplicación Lidl Plus

Lidl ofrecerá estos servicios a través de su aplicación Lidl Plus, que ya cuenta con más de 100 millones de usuarios. El ejecutivo de Lidl International Julian Beer, en declaraciones al citado medio, ha indicado que esta opción proporcionaría una "conectividad sencilla" entre sus millones de clientes.

El enfoque de negocio se basaría en convertir a Lidl en una operadora de red virtual, un movimiento para el que el propietario de Lidl, el grupo Schwarz, ya ha cerrado un acuerdo con el proveedor de comunicaciones móviles 1Global, compañía de la que el grupo Schwarz adquirirá un 9,9%.

De esta manera, se incrementaría la competencia en el sector de la telefonía móvil, ya de por sí alterada tras la entrada en el mismo de Revolut.