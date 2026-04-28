67.000 'panaderías fantasma' y 3,6 millones de tartas sin licencia: una queja de un cumpleañero desata la mayor multa de China contra sus tecnológicas

Una simple queja por una tarta de cumpleaños ha acabado provocando uno de los mayores escándalos regulatorios en el comercio digital chino. Las autoridades han destapado una red de 67.000 "panaderías fantasma" que operaban sin licencia y producían alimentos en condiciones irregulares. El resultado: más de 3,6 millones de tartas ilegales y multas que superan los 3.600 millones de yuanes (unos 450 millones de euros).

La investigación, liderada por la Administración Estatal para la Regulación del Mercado (SAMR), pone en el foco a gigantes como Alibaba o ByteDance por permitir que estas tiendas falsas operaran dentro de sus plataformas. El caso ha evidenciado fallos graves en los sistemas de verificación y control en el comercio online en China.

Todo empezó con una tarta que no se podía comer



El origen del escándalo es casi anecdótico. Un cliente, identificado como Liu, denunció que la tarta que había comprado por internet no cumplía con los estándares mínimos. El detalle que encendió las alarmas: las flores decorativas no eran aptas para el consumo humano.

A partir de ahí, los reguladores tiraron del hilo. La supuesta panadería responsable, Tian Yan Qing Shu, afirmaba tener 378 tiendas físicas. Sin embargo, la realidad era muy distinta: no existía ningún local, no había panaderos y los números de licencia eran falsos.

El modelo era simple pero efectivo: captar pedidos online y subcontratar la producción a cocinas locales que ofrecían el precio más bajo, muchas veces sin licencia sanitaria ni inspecciones.

Un modelo industrializado de fraude alimentario



Lo que parecía un caso aislado acabó revelando un sistema mucho más amplio. Según las investigaciones, estas "tiendas fantasma" funcionaban como intermediarios digitales que simulaban ser marcas consolidadas.

El regulador chino lo describió con contundencia. Han Bing, representante de la SAMR, declaró a la agencia estatal de noticias Xinhua: "Esto no es en absoluto una infracción menor, sino una nueva forma de actividad ilegal, una que se ha industrializado y escalado".

Los datos confirman esa dimensión:

67.000 tiendas falsas detectadas.

detectadas. 3,6 millones de tartas producidas sin licencia.

Producción descentralizada en cocinas precarias .

. Márgenes mínimos que incentivaban reducir costes a costa de la calidad.

El problema no es solo económico. También es sanitario. Al no haber controles, los consumidores podían estar consumiendo productos en mal estado o directamente inseguros.

Multas millonarias y tensión durante la investigación



La respuesta de las autoridades ha sido contundente. La SAMR ha impuesto multas por valor de 3.600 millones de yuanes a siete plataformas digitales. Además, responsables de seguridad alimentaria y asesores legales han recibido sanciones adicionales de 20 millones de yuanes.

La investigación no estuvo exenta de tensión. Según los informes oficiales, un agente resultó herido con fractura en un dedo y lesión en el tobillo durante una inspección vinculada a Pinduoduo. En otro caso, un directivo intentó impedir la colaboración de un empleado entregándole una nota con las palabras "silencio" y "no hables".

El documento fue destruido en el acto: el propio implicado se lo tragó. Estos episodios reflejan el nivel de presión y resistencia encontrado durante las redadas.

Un problema que va más allá de China



El caso ha tenido una repercusión internacional. Autoridades de países como Australia ya han advertido sobre estafas similares vinculadas a plataformas chinas, especialmente en el comercio de ropa. El patrón se repite: tiendas online que simulan liquidaciones o cierres, productos de calidad muy inferior a la anunciada y dificultades para reclamar o devolver artículos.

En muchos casos, las devoluciones deben enviarse a direcciones en China, lo que encarece el proceso y desincentiva las reclamaciones.

El desafío para el comercio digital



Este escándalo deja la conclusión de que el crecimiento del comercio electrónico ha ido más rápido que los sistemas de control. Las plataformas tienen la obligación de verificar a los vendedores, pero en este caso fallaron de forma masiva.

El impacto es doble: pérdida de confianza del consumidor y mayor presión regulatoria sobre las tecnológicas.

China ya ha demostrado en otros sectores que está dispuesta a intervenir con dureza. Este caso apunta en la misma dirección: más control, más sanciones y menos margen para prácticas opacas.

Lo que empezó con una tarta defectuosa ha terminado destapando una industria paralela de fraude alimentario digital.