El IBEX 35 se sobrepone al inicio de los aranceles de EEUU: sube el 1,06% y firma un nuevo máximo anual

La Bolsa española ha subido este jueves el 1,06% y ha vuelto a pulverizar su máximo anual, al rozar los 14.700 puntos, en una jornada alcista por los avances de un posible alto el fuego en la guerra entre Rusia y Ucrania y a pesar de la entrada en vigor de los aranceles recíprocos.

El principal índice del mercado, el IBEX 35, ha sumado 154,3 puntos, ese 1,06%, y ha terminado en 14.690 enteros, con lo que firma un nuevo máximo anual al cerrar en su mejor nivel desde el 3 de enero de 2008. En lo que va de año se revaloriza el 26,7%.

El selectivo abría la sesión con ascensos pese a que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara la víspera que su paquete arancelario entraría en vigor ese mismo día a medianoche y ha mantenido el tono positivo durante toda la jornada, animado por una posible reunión entre Trump y el presidente de Rusia, Vladímir Putin, que ha reavivado las esperanzas de un alto el fuego en la guerra en Ucrania.

Arcelormittal ha liderado las ganancias del IBEX (4,41%), ante las nuevas esperanzas de un alto el fuego entre Rusia y Ucrania que beneficiaría a la compañía de cara a la reconstrucción de las zonas afectadas, entre otras cuestiones.

Indra, por su parte, ha sido el valor más castigado del IBEX 35 (-3,23) ya que "sufre las consecuencias de un previsible alto el fuego que genere menos contratos a futuro", según ha afirmado el analista de mercados Manuel Pinto.

De los grandes valores del IBEX, Banco Santander ha sumado el 2,2%, la quinta mayor subida; Inditex, el 1,93%; BBVA, el 1,67% e Iberdrola, el 0,32%. Mientras, Telefónica ha perdido el 0,58% y Repsol, el 0,04%.

Situación de las bolsas internacionales

En Europa con el euro en 1,1634 dólares y una depreciación del 0,22%, la mayoría de plazas bursátiles han cerrado con avances y Fráncfort ha repuntado el 1,11%; París, el 0,97% y Milán, el 0,93%. Se ha desmarcado Londres, que ha cedido el 0,69%.

El índice Euro Stoxx 50, donde cotizan las empresas de mayor capitalización de Europa, ha ganado el 1,31%.

Wall Street abría la jornada con tendencia positiva, pero al cierre de los mercados del Viejo Continente sus tres principales índices se movían con tendencia mixta y solo subía el Nasdaq, el 0,45%, mientras que el Dow Jones perdía el 0,67% y el S&P 500, el 0,06%.

Pinto ha considerado que los índices mundiales rompen "nuevos hitos históricos" ya que "las grandes tecnológicas americanas y las reuniones de EEUU con Rusia, con una posible paz de fondo en Ucrania, han incrementado el optimismo de los inversores".

Según ha explicado Banca March, tras la entrada en vigor del paquete arancelario de la administración Trump, "sobresalen tres grupos principales de países".

"Por un lado, se encuentran los que están en medio de una especie de tregua con EEUU como México y China; en segundo lugar, países como Japón, Reino Unido, Vietnam y la Unión Europea, entre otros, que ya han alcanzado acuerdos preliminares; y en último lugar el resto de países que acatarán un gravamen de entre el 10% y el 50%", desarrollan desde la entidad.

En el plano macroeconómico, el Banco de Inglaterra ha recortado los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 4%.