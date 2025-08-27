De "gran amigo" a enemigo: India paga la furia de Trump con unos aranceles del 50% por sus lazos comerciales con Rusia 

Foto del pasado mes de febrero de la reunión entre el primer ministro indio, Narendra Modi, y el presidente de EEUU, Donald Trump.

Ir a por lana y salir trasquilado. Esa sería una buena frase para resumir cómo ha cambiado el punto de vista del primer ministro de India, Narendra Modi, desde que visitó la Casa Blanca en febrero hasta esta misma semana. Donald Trump todavía no había cumplido ni un mes desde que jurara su cargo como presidente de Estados Unidos y su homólogo indio ya se había sentado con él en Washington.

Aquel 13 de febrero, Modi se reunión con el mandatario norteamericano para, entre otras cosas, intentar anteponerse a los planes arancelarios que la nueva Administración estaba elaborando contra decenas de países de todo el mundo, incluida India. Ante la posible llegada de una nueva guerra comercial abierta por el líder republicano, el dirigente indio propuso una "mega asociación para la prosperidad".

Pero todo ha cambiado en cuestión de seis meses, pasando de replicar la famosa frase de Trump para India, "Make India Great Again" a tener que pagar un 50% en aranceles por los productos que exporte a Estados Unidos. "En el idioma de Estados Unidos, es ‘Make India Great Again’: MIGA. Cuando Estados Unidos e India trabajan juntos, este MAGA más MIGA se convierte en una ‘mega asociación para la prosperidad'", señaló ante la atónita sonrisa de Trump.

Desde su visita a la Casa Blanca, las relaciones han ido tensionándose. Modi acordó con la Administración estadounidense una asociación de defensa durante 10 años y se comprometió a aumentar la compra de petróleo y gas estadounidenses. Pero sus lazos comerciales con Rusia no han gustado nada a Washington y, mientras se trata de lograr un acuerdo de paz en Ucrania, su "gran amigo", Trump, ha decidido declararle una guerra económica.

Casa Blanca, caso omiso

Nadie podía sospechar que la reunión de febrero entre ambos mandatarios iba a dar un giro tan grande. Fue uno de los primeros líderes internacionales en reunirse con él tras jurar su cargo. Se mostraron cercanos y parecía que la India sería uno de los países menos damnificados por la política arancelaria de Estados Unidos.

Tal y como recoge The New York Times, los diferentes presidentes que han pasado por la Casa Blanca en el último cuarto de siglo siempre han tratado de cuidar sus relaciones con el país asiático, manteniéndolo como un aliado geopolítico y estratégico frente a China. Precisamente, el temor a una fuerte guerra comercial con Pekín, invitó a muchas grandes empresas norteamericanas a poner en marcha negocios en la India.

Parecía que ambos países podrían ir de la mano, hasta que todo cayó por su peso. Trump se tomó la guerra por su mano y, de las fotos y los apretones de mano de febrero en Washington, ha pasado a imponer un gravamen del 50% a todos los productos importados desde el país asiático a su país.

India es uno de los principales importadores de petróleo ruso, sólo por detrás de China, y eso ha ido tensionando las relaciones hasta acusar a Nueva Delhi de haber financiado al Kremlin en su guerra contra Ucrania.

Tras unas negociaciones que han durado varios meses y que no han avanzado como Trump quería, el presidente norteamericano anunció el pasado 30 de julio que todos estos productos procedentes de India serían gravados con un arancel del 25% por un "déficit comercial masivo". "Siempre han comprado la gran mayoría de su equipo militar a Rusia y son el mayor comprador de energía de Rusia, junto con China", aseguró en Truth Social.

Un día después, el líder republicano justificó que su país había hecho "muy pocos negocios con India, sus tarifas son muy altas, de las más altas del mundo". "En el caso de Rusia, Estados Unidos no tiene prácticamente ningún negocio con ellos. Vamos a mantenerlo así", explicó.

Del 25% al 50%

Pero Trump no dudó en subir la apuesta en su guerra comercial contra la India y lo hizo con un incremento de los aranceles, pasando del 25% al 50%, por compra "directa o indirectamente" petróleo ruso. Una acción que llevó a cabo días después de que funcionarios indios afirmaran que no se dejaría de comprar el suministro ruso pese a las amenazas.

El presidente norteamericano firmó a principios de agosto una orden ejecutiva para aplicar el gravamen que ha entrado en vigor este miércoles. Acusó a Nueva Delhi de financiar la guerra en Ucrania: "No les importa cuántas personas en Ucrania están siendo asesinadas por la maquinaria de guerra rusa", aseguró.

"En mi opinión, la imposición de aranceles, como se describe a continuación, además de mantener las demás medidas adoptadas para abordar la emergencia nacional, permitirá abordar de forma más eficaz dicha emergencia", señaló en el documento.

El Gobierno de la India no tardó en calificar estas medidas como "injustas, injustificadas e irrazonables" y tachó de "extremadamente desafortunada" la decisión de Washington. "Hemos dejado clara nuestra postura sobre estos temas, incluyendo que nuestras importaciones se basan en factores de mercado y se realizan con el objetivo general de garantizar la seguridad energética de 1.400 millones de habitantes de la India", razonó el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

Sobre los posibles efectos de estos aranceles, Witold Bahrke, estratega sénior de macroeconomía y asignación de activos en Global Evolution, parte de Generali Investments, explica que "la triangulación entre India, Rusia y Europa supondría un problema más grave en la India que en otros países importadores de petróleo ruso".

"Esto constituye una de las razones principales por las que Trump ha descargado su ira en la India y no tanto en otros importadores de petróleo (la otra razón son los elevados aranceles a la India)", detalla.

Pese a la imposición del nuevo arancel, destaca que sigue habiendo opciones de que ese gravamen del 25% adicional se pueda negociar "a la baja" tras las reuniones que puedan darse con representantes indios en los próximos días. "Estados Unidos no puede permitirse el lujo de arriesgarse a perder a la India como aliado y como contrapeso a China en la región asiática. A la hora de la verdad, la India tiene un claro incentivo para sustituir el petróleo ruso con el fin de evitar aranceles adicionales, ya que el valor de sus exportaciones a EEUU supera con creces el descuento que obtiene sobre el petróleo ruso", señala.

Si algo ha demostrado Trump en los más de siete meses de segundo mandato es que puede cambiar de parecer y de opinión en cuestión de minutos. Ha pasado en medio año desde que estrechó la mano de Narendra Modi y acordó cimentar sus relaciones, pero su guerra comercial- contra todos y contra todo- parece que no ha hecho nada más que empezar. Ahora, el balón está en el tejado de la Modi. ¿Cederá ante su "gran amigo" Trump? ¿Seguirá adelante con sus lazos comerciales con Vladimir Putin?