Varapalo: el Parlamento Europeo paraliza el acuerdo UE-Mercosur y lo envía a la justicia europea

Un manifestante español sostiene una pancarta sobre Mercosur con una caricatura de la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, frente al Parlamento Europeo, el 20 de enero de 2026, en Estrasburgo.

El Parlamento Europeo ha dado esta mañana un enorme varapalo al Gobierno comunitario al remitir el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dictaminen.

Por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones (o sea, por diez votos), el Parlamento Europeo dio luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur, recién firmado este fin de semana tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, respeta los tratados de la Unión Europea. El texto fue impulsado por un grupo multipartidista liderado por los Verdes y legisladores de izquierda, y respaldada también por algunos liberales, socialistas y políticos de centroderecha.

Sobre la mesa está la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE, y también la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales. Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay podrían impugnar la legislación de la UE por dicho mecanismo y los críticos advierten que esto podría incluir futuras normas de sostenibilidad.

Espera, mucha espera

Según el TJUE, este tipo de opiniones tardan de media entre 18 y 24 meses en ser pronunciadas, si bien la corte "tiene el control total" sobre los procedimientos y "puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica".

El retraso plantea ahora la cuestión de si el ejecutivo de la UE aplicará provisionalmente el acuerdo mientras espera que el tribunal se pronuncie, lo que pondría a las dos instituciones en una situación de enfrentamiento sobre la responsabilidad democrática, como expone POLITICO. La Comisión ha insistido en que está tratando de crear consenso entre los legisladores, pero nunca ha descartado por completo la aplicación provisional.

Diferentes voces dentro del Parlamento Europeo habían avisado en la víspera de que se trataría de un voto muy ajustado y habían advertido en contra de retrasar la ratificación del acuerdo con el envío de su texto al TJUE, especialmente ante las amenazas arancelarias de Donald Trump por el envío de tropas a Groenlandia por parte de ocho países europeos.

Trump "contraataca" para hacerse cuanto antes con Groenlandia: impone a varios países aranceles del 10% a partir de febrero, que podrán aumentar al 25% en junio El republicano ha dicho que los aranceles continuarán hasta que se llegue a un acuerdo para la compra de Groenlandia por parte de Estados Unidos. "La paz mundial está en juego", ha advertido. La UE ha anunciado que prepara una "respuesta conjunta" a los nuevos aranceles de Trump por Groenlandia



Una clara derrota

El resultado representa una gran derrota para la Comisión Europea y los países que respaldan el acuerdo, que quieren profundizar los lazos con los países del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y ven el acuerdo como la oportunidad perfecta para oponerse firmemente a los aranceles erráticos del presidente estadounidense Donald Trump.

"Cuantos más socios comerciales tengamos en todo el mundo, más independientes seremos. Y eso es precisamente lo que necesitamos ahora", declaró la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en un llamamiento de última hora a los legisladores el miércoles por la mañana.

Bernd Lange, presidente de la comisión de Comercio Internacional del Parlamento, condenó el resultado de la votación, nada más conocerse. "Absolutamente irresponsable. Esto es un autogol", publicó en X. "Quienes se oponen a la UE y al Mercosur deberían votar en contra en el procedimiento de consentimiento en lugar de usar tácticas dilatorias bajo el pretexto de una revisión legal. Muy perjudicial para nuestros intereses económicos y nuestra posición. El equipo europeo se está poniendo fuera de juego".

La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, antes de su discurso ante el Parlamento Europeo en Estrasburgo, el 21 de enero de 2026. Yves Herman / Reuters

Las claves del pacto bloqueado

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur es, o era, un tratado histórico que crea una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, con más de 700 millones de consumidores, y abarca pilares políticos, de cooperación y comerciales. El acuerdo fue firmado el 17 de enero, tras más de 20 años de negociaciones. Estas son sus claves:

Liberalización comercial y arancelaria: El tratado elimina aranceles a más del 90% del comercio bilateral. Esto beneficia las exportaciones europeas de automóviles, maquinaria, productos farmacéuticos, vinos y bebidas espirituosas. A cambio, facilita la entrada a Europa de productos agroalimentarios suramericanos como carne, azúcar, arroz, miel y soja.

Volumen de mercado: La integración crea un mercado unificado que refuerza los vínculos económicos y comerciales entre ambas regiones.

Desarrollo y sostenibilidad: El acuerdo incluye compromisos con la sostenibilidad y el clima, como el cumplimiento del Acuerdo de París, detener la deforestación ilegal antes de 2030 y reforestar millones de hectáreas. La UE movilizará 1.800 millones de euros en financiación para la transición climática en el Mercosur.

Protección de indicaciones geográficas: Más de 350 productos europeos con indicaciones geográficas protegidas (como el queso manchego o el jamón de Parma) estarán protegidos contra imitaciones en los países del Mercosur, aumentando su competitividad.