Javier Gil, experto en vivienda: "Necesitamos que la gente deje de asumir lo que le dicen los caseros como si no pudieran hacer nada"

"¿Cuál es la solución al problema de los alquileres?", preguntan desde En Play un programa de RTVE a Javier Gil, experto en vivienda que acaba de publicar un nuevo ensayo Generación Inquilina. Durante su intervencion, contesta a la pregunta con rotundidad, y plantea una propuesta arriesgada: la desobediencia civil.

"Lo que necesitamos es que la gente deje de asumir lo que le dicen los caseros como si no pudieran hacer nada", sentencia, claramente indignado. "Yo siempre digo que esto no es un fenómeno meteorológico que cuando llueve no salgo de casa o me pongo un paraguas. Esto no es un fenómeno político, no hay que prepararse contra los parches, hay que cambiarlo porque con otro tipo de política lo podemos cambiar", asegura con rotundidad.

Por todo ello, Gil dice que necesitamos "más movilización" y propone "más desobedicencia civil en el ambito del alquiler". "Si miras todos los derechos que tenemos hoy, vivimos en sociedades que el trabajo infantil está prohibido, si nos ponemos malos o tenemos un accidente laboral podemos cobrar sin tener que trabajar...", enumera el experto para explicarse.

"Esto no siempre ha sido así", continúa. "Esto ha sido porque ha existido gente que desafió leyes injustas, hasta que su desobediencia se convirtió en conquista de derechos", insiste. "Esto es lo que tenemos que hacer".

Gil apunta a las políticas de vivienda de los países nórdicos. "Ahí dónde existen políticas de vivienda muy garantistas, como en Suecia, es porque tuvieron una desobedicencia y unos conflictos en torno al alquiler muy fuertes a principios del siglo XX, que crearon estructuras sindicales e inquilinos muy potentes con capacidad para impulsar otros modelos", asegura el experto en sus declaraciones. "Esto es lo que necesitamos".

"Todo lo que estamos viendo es que cada vez más, cuando alguien desobedece a un casero que le quiera echar o a un fondo para especular, aunque sea una desobedicencia, aunque sea ilegal lo que está haciendo, es súper importante, porque hay un cambio de sentido común, porque hay un juicio en cómo recibimos las cosas", termina en su intervención en el medio de comunicación.