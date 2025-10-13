Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt, Nobel de Economía 2025

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt han sido las tres personas galardonadas con el premio Nobel de Economía de 2025. Según el jurado, la decisión se ha decidido gracias a su labor "por explicar el crecimiento económico impulsado por la innovación". La Real Academia Sueca de las Ciencias es, como cada año, la encargada de decidir la persona que merece el galardón.

Y en esta ocasión, el jurado ha decidió entregarle el galardón a los tres por delante de otros favoritos, como los estadounidenses David Autor y Lawrence Katz, la canadiense Janet Currie o la ex economista jefe del Banco Mundial Anne Krueger, entre otros candidatos, según las predicciones de Clarivate Analytics, que cada año elabora una lista de supuestos aspirantes basándose en el impacto que han tenido en su ámbito de estudio

Todos ellos competían por un Nobel de Economía que un año más, clausura la entrega de los prestigiosos premios en su edición de 2025. Con este galardón, los tres economistas toman el relevo de Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson, galardonados con el premiom en 2024 por demostrar la importancia de las instituciones sociales en la prosperidad de un país.

De acuerdo con la normativa de los premios, el Comité Nobel de Economía, al igual que el resto de instituciones encargadas de otorgar estos premios en sus distintas categorías, no comunica los nominados hasta que pasen 50 años.

Hay que recordar que el Nobel de Economía no forma parte del legado de Alfred Nobel, ya que fue establecido en 1968 por el Riksbanken, el banco central sueco, coincidiendo con el 300 aniversario de la entidad, aunque es otorgado desde entonces por la Real Academia Sueca de Ciencias según los mismos principios que los Premios Nobel otorgados desde 1901.

Desde su creación, ha sido otorgado en 57 ocasiones a 99 galardonados entre 1969 y 2025. Fue concedido por primera vez en 1969, distinguiendo al noruego Ragnar Frisch y al holandés Jan Tinbergen, mientras que el premio del año pasado recayó en tres economistas -Daron Acemoglu, Simon Johnson y James A. Robinson- quienes estudiaron por qué algunos países son ricos y otros pobres y han documentado que las sociedades más libres y abiertas tienen mayores probabilidades de prosperar.

Este año, el importe del premio completo asciende a un total de 11 millones de coronas suecas (994.410 euros).