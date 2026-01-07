José María, jubilado con 44 años cotizados, sobre su pensión: "No pido que me den más, solo pido el 100%"

La llegada del año 2026 ha traído consigo importantes novedades en los requisitos que la Seguridad Social exige para poder cobrar el 100% de la pensión de jubilación al poner fin a la vida laboral.

En 2025, la edad legal de jubilación era de 66 años y 8 meses. En 2026, la Seguridad Social ha incrementado la cifra en dos meses, por lo que la edad legal de jubilación se sitúa en 66 años y 10 meses. Para poder recibir la totalidad de la base reguladora de la pensión al alcanzar la mencionada edad legal de jubilación, es necesario haber cotizado 36 años y 6 meses.

Lo que no ha cambiado es el requisito para poder percibir el 100% de la pensión de jubilación y retirarse a la edad de 65 años. La Seguridad Social pide en 2026 (al igual que en 2025) haber cotizado un tiempo mínimo de 38 años y 3 meses.

Sin embargo, existe un colectivo que pide un cambio normativo a la hora de determinar el importe de la pensión de jubilación: el de las personas que han superado ampliamente el requisito de cotización que impone la Seguridad Social y se jubilan de forma anticipada.

Personas con más de 40 años cotizados que no cobran el 100% de su pensión

El motivo es que existen casos en los que personas que han cotizado más de 40 años se ven obligadas a renunciar a parte de su pensión de jubilación por finalizar su vida laboral de manera anticipada (pese a que han aportado más al sistema que otros trabajadores que sí que reciben el 100% de la base reguladora de la pensión de jubilación).

José María, un jubilado con 44 años cotizados, es uno de los individuos que se encuentran en esa situación. En declaraciones a ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar), el hombre ha lamentado que "los que cotizan según la ley 36 años y se jubilan a los 65 años tienen el 100% de la pensión. Yo, con 44 años cotizados, que he hecho unos ocho o nueve años más, no pido que me den más, solo pido que me den el 100% al cumplir los 65 años".

Ante esa situación, José María ha afirmado tener "la sensación de que están cometiendo conmigo más que un atropello, más que un robo".