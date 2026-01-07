José María, jubilado con 44 años cotizados, sobre su pensión: "No pido que me den más, solo pido el 100%"
"Están cometiendo conmigo más que un atropello, más que un robo", ha asegurado.
La llegada del año 2026 ha traído consigo importantes novedades en los requisitos que la Seguridad Social exige para poder cobrar el 100% de la pensión de jubilación al poner fin a la vida laboral.
En 2025, la edad legal de jubilación era de 66 años y 8 meses. En 2026, la Seguridad Social ha incrementado la cifra en dos meses, por lo que la edad legal de jubilación se sitúa en 66 años y 10 meses. Para poder recibir la totalidad de la base reguladora de la pensión al alcanzar la mencionada edad legal de jubilación, es necesario haber cotizado 36 años y 6 meses.
Lo que no ha cambiado es el requisito para poder percibir el 100% de la pensión de jubilación y retirarse a la edad de 65 años. La Seguridad Social pide en 2026 (al igual que en 2025) haber cotizado un tiempo mínimo de 38 años y 3 meses.
Sin embargo, existe un colectivo que pide un cambio normativo a la hora de determinar el importe de la pensión de jubilación: el de las personas que han superado ampliamente el requisito de cotización que impone la Seguridad Social y se jubilan de forma anticipada.
Personas con más de 40 años cotizados que no cobran el 100% de su pensión
El motivo es que existen casos en los que personas que han cotizado más de 40 años se ven obligadas a renunciar a parte de su pensión de jubilación por finalizar su vida laboral de manera anticipada (pese a que han aportado más al sistema que otros trabajadores que sí que reciben el 100% de la base reguladora de la pensión de jubilación).
José María, un jubilado con 44 años cotizados, es uno de los individuos que se encuentran en esa situación. En declaraciones a ASJUBI40 (Asociación Jubilación Anticipada Sin Penalizar), el hombre ha lamentado que "los que cotizan según la ley 36 años y se jubilan a los 65 años tienen el 100% de la pensión. Yo, con 44 años cotizados, que he hecho unos ocho o nueve años más, no pido que me den más, solo pido que me den el 100% al cumplir los 65 años".
Ante esa situación, José María ha afirmado tener "la sensación de que están cometiendo conmigo más que un atropello, más que un robo".