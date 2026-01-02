Confirmado por la Seguridad Social: el cambio en las pensiones que permite "tirar a la basura" tus dos peores meses para cobrar más desde 2026

Año nuevo, pensiones nuevas. El año 2026 ha arrancado con una buena y una mala noticia para los pensionistas o aquellos que están próximos a jubilarse. Por un lado, el Consejo de Ministros aprobó hace unos días la subida de las pensiones contributivas y de clases pasivas en un 2,7% para 2026, así como de las pensiones mínimas en más de un 7%. No obstante, las pensiones con cónyuge a cargo y de viudedad con cargas familiares aumentarán un 11,4%, igual que las pensiones no contributivas y el Ingreso Mínimo Vital (IMV), que también se revalorizarán un 11,4%. Estas subidas están todavía supeditadas a que el Congreso las apruebe en las próximas semanas al haberse aprobado vía decreto ley.

La mala noticia es que la edad de jubilación ordinaria se retrasa a los 66 años y diez meses. Eso sí, en el caso de acreditar una cotización de 38 años y 3 meses o más, podrás jubilarte a los 65 años. Este retraso paulatino en la edad de jubilación se mantendrá hasta llegar a los 67 años en 2027 si no se acreditan 38 años y seis meses de vida laboral.

El año nuevo, eso sí, trae un respiro a los nuevos pensionistas a través de una importante novedad: una nueva fórmula para determinar su pensión, que les permitirá empezar a desechar los peores meses de cotización. ¿De qué se trata? ¿Cómo se calcula ahora? En El HuffPost te lo explicamos.

Así es la nueva fórmula de cálculo para la pensión

El modelo que imperaba hasta ahora para todos los pensionistas hacía un cálculo basado en las últimas 300 mensualidades cotizadas y las dividía entre 350.

Sin embargo, el nuevo modelo - implantado desde este 1 de enero de 2026 - es el siguiente: se toman las 302 mejores bases de los últimos 304 meses, divididas entre 352,33. El objetivo es favorecer a trabajadores con trayectorias intermitentes, desempleo o lagunas de cotización, ya que podrán descartar los peores años y, así, evitar una merma en la cuantía de la pensión.

Esta medida, aprobada en la reforma de pensiones de marzo de 2023, se irá desplegando progresivamente hasta tener la opción de eliminar los dos peores años de cotización (24 meses) de los últimos 27 años cotizados.

El proceso será el siguiente. En 2026, como ya hemos dicho, se tomarán las 302 mejores bases de los últimos 304 meses, divididas entre 352,33. Entre 2041 y 2043 se incrementará la opción de los 25 años en intervalos de seis meses cada año. Desde 2044, la fórmula única será la de los 29 años menos los dos peores (324 bases).

¿Te jubilas este año? Debes hacer este cálculo

¿Cómo te afecta a ti si estás próximo a jubilarte? Si vas a convertirte en pensionista este año, podrás descartar los dos peores meses de cotización dentro de los últimos 304 meses cotizados (equivalente a los últimos 25,33 años de cotización antes del retiro).

¿Y qué pasa si la fórmula "anterior" me beneficia más? No te preocupes porque ambos cálculos son igualmente válidos y podrás escoger cuál te interesa más. Si tienes alguna duda al respecto, puedes consultar la ley publicada en el BOE. Y si quieres hacer un cálculo de cómo quedará tu pensión, puedes utilizar el simulador que ofrece de forma gratuita la Seguridad Social (necesitarás, eso sí, una identificación digital).