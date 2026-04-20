Joseph Stiglitz, Nobel de Economía: "La mitad de la población mundial solo ha recibido un 1% de toda la riqueza creada en los últimos 25 años"

La voz de Joseph Stiglitz es especialmente resonante cuando de economía se trata. Porque el premio Nobel del ramo en 2001 no deja de impartir lecciones a toda clase de audiencias. Sea en conferencias, en sus obras o en entrevistas, el economista estadounidense sigue exportando sus conceptos sobre la economía y el reparto de la riqueza en un mundo cada vez más concentrado también en lo patrimonial.

Para Joseph Stiglitz, la concentración de la riqueza sigue siendo un problema, cada vez mayor. En una entrevista a El País, el Nobel de Economía de 2001 asegura que "el 50% de la población mundial solo ha recibido un 1% de toda la riqueza creada en los últimos 25 años". Se trata, en sus palabras, de una "estadística impactante que ayuda a comprender hasta qué punto se han agravado las cosas".

Para el economista y profesor estadounidense de 83 años, hay mucho de mentira en un clásico del pensamiento made in USA. "En Estados Unidos nos gusta pensar que los ricos son personas hechas a sí mismas, pero nadie se hace a sí mismo cuando la mayoría de las innovaciones parten de investigaciones financiadas con fondos públicos", apunta convencido.

"Otra cifra tremenda es la de los billones de dólares que se transferirán de una generación a otra en los próximos 10 años", prosigue y deja en el aire un futuro a peor. Porque para Stiglitz, con semejante 'herencia' entre generaciones "no solo tendremos una oligarquía, sino una plutocracia hereditaria".

Preguntado por la controversia y las medidas para evitar impuestos a las grandes fortunas, Stiglitz pide "primero, dejar claro el principio que persiguen los impuestos".

"Los ricos van a intentar introducir lagunas y excepciones para volverlos ineficaces. Lo sabemos y tenemos que protegernos contra eso", asegura el intelectual estadounidense, firme en su defensa de un impuesto mínimo global del 2% sobre el patrimonio.

A juicio del Nobel de Economía "es un impuesto muy moderado y tiene la virtud de no ser complejo". Se explica con cifras, porque "si tienes 100 millones de dólares, lo más probable es que como mínimo estés obteniendo una rentabilidad del 6%".

"Así que si ya has pagado un 33% por las ganancias de ese capital, no tendrás que pagar este impuesto, porque esa cantidad equivaldrá al 2% que proponemos como gravamen mínimo. Y un 33% sobre los rendimientos del capital sigue siendo menos de lo que muchas personas pagan sobre sus salarios", concluye Joseph Stiglitz.