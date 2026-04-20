Boris Izaguirre habla sobre su relación con Miguel Bosé: "Tenemos una conversación pendiente"

El televisivo Boris Izaguirre, presentador y colaborador de numerosos formatos, ha pasado por El Faro de la Cadena SER. Allí ha hecho un repaso a su trayectoria profesional, donde ha contado que tiene "una conversación pendiente" con el cantante Miguel Bosé.

Durante la conversación con Mara Torres, presentadora del programa, el venezolano recordó sus primeros meses en España. Durante su proceso de adaptación fue fundamental Lucía Bosé, madre de Miguel Bosé.

Boris confesó que se quedó prendado de la figura del artista la primera vez que le vio por televisión, a la edad de 10 años. "Miguel volvió de una gira y me descubrió allí en la casa de su madre, y recuerdo que me miró con esos ojos atemorizantes", contó en la SER.

Recordando esto, el colaborador de televisión señaló que tiene "una conversación pendiente" con Miguel Bosé. "Cuando Lucía (Bosé) desapareció lamentablemente fue todo tan agitado y tan tremendo, porque fue en pleno covid... había tantas cosas en ese momento que no era el momento de recordar esto", explicó en El Faro.

Sobre su relación con Miguel Bosé, Boris Izaguirre apuntó que han tenido una amistad "increíble". Asimismo, ha recordado una anécdota sobre sus inicios. "Estábamos comiendo en casa con su mamá y él le dijo 'es que lo ha hecho francamente bien'", recordó Boris.

Así fueron los inicios de Boris Izaguirre

Boris Izaguirre no llegó a España como personaje mediático, sino como escritor. Se instaló primero en Galicia para trabajar en nuevos proyectos televisivos y pronto se integró en el circuito cultural madrileño.

En su vida fue clave también la periodista Gemma Nierga, que le fichó en 1997 para La Ventana, antes incluso de que Izaguirre se lanzara a la fama a través de Crónicas Marcianas, el programa presentado por Xavier Sardá.

Su don de palabra, su desparpajo y una provocación cuidadosamente construida lo convirtieron en una figura central del programa y en un icono pop de la televisión española, manteniéndose vigente hasta ahora.