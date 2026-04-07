La deducción desconocida y única en la Renta 2026: hasta 150 euros si gastas en música en la Comunidad Valenciana

Si eres contribuyente en la Comunidad Valenciana y tienes gastos musicales, estás de enhorabuena en tu próxima declaración.

Las deducciones autonómicas son claves para pagar menos a Hacienda o que te salga a devolver, pero más aún sabiendo que no aparecen en el borrador y que hay decenas de ellas según las comunidades autónomas, así que es vital saber a cuál acogerte según donde vivas. En este caso hablamos de una nueva deducción autonómica en el IRPF de la Generalitat Valenciana y que cubre la compra de instrumentos y formación musical.

La campaña de la renta 2025 que arranca el 8 de abril de 2026 llega con novedades, y una de ellas es esta deducción autonómica tan especial. Con ella te podrás desgravar hasta 150 euros por gastos relacionados con la música.

La medida no es menor porque afecta a 197.000 ciudadanos valencianos, según las estimaciones. Y afecta a un abanico amplio de gastos, desde clases hasta instrumentos o incluso entradas a conciertos.

Qué gastos te puedes deducir exactamente

La deducción cubre distintos tipos de gastos vinculados a la formación y práctica musical:

Tasas y matrículas en conservatorios.

en conservatorios. Cuotas en escuelas de música o danza (públicas o privadas registradas).

en escuelas de música o danza (públicas o privadas registradas). Pagos a sociedades musicales.

Cursos, másteres o seminarios oficiales.

oficiales. Compra de instrumentos musicales.

musicales. Adquisición de partituras .

. Entradas a conciertos organizados por centros formativos o federaciones.

Eso sí, ten en cuenta que no se pueden deducir gastos que hayan sido subvencionados con dinero público.

El peso de la música en la Comunidad Valenciana

La medida tiene su lógica cultural. Seguro que conoces la tradición orquestal en la región, con centenares de bandas de música y orquestas. Es el mayor núcleo musical de España, con cerca de 550 sociedades musicales, más de 50.000 músicos y más de 60.000 alumnos.

En conjunto, representa más del 50% de las bandas de música del país. De ahí que esta deducción se plantee como una herramienta para proteger y fomentar este tejido cultural.

Cómo aplicar las deducciones en la declaración

Para beneficiarte de esta deducción, debes incluirla en el apartado de 'Otras deducciones' del IRPF. Es imprescindible que los centros estén inscritos en el registro oficial, así que guarda los justificantes de todos los gastos.

Como ocurre con muchas deducciones autonómicas, no siempre aparece automáticamente en el borrador, por lo que conviene revisarlo con detalle.

Más alivio fiscal: salud, deporte y rentas medias



Esta deducción se suma a otras medidas fiscales impulsadas por el Consell en los últimos años. Actualmente, pueden beneficiarse contribuyentes con rentas de hasta 60.000 euros individuales o 78.000 euros en conjunto.

Entre las deducciones adicionales destacan:

Gastos en salud (dental, mental, visual).

(dental, mental, visual). Tratamientos de enfermedades complejas .

. Compra de gafas o lentillas .

. Actividades deportivas y gimnasios.

En la última campaña, más de 526.000 contribuyentes aplicaron estas deducciones, con un ahorro conjunto superior a 112 millones de euros.

Una deducción única en España

A diferencia de otras comunidades, la Comunidad Valenciana es la única que ha incorporado una deducción específica para la música.

No es solo una medida fiscal. También es una apuesta cultural y económica en una región donde la música forma parte del día a día.

Qué debes revisar antes de presentar la Renta



Antes de confirmar tu declaración:

Comprueba si tus gastos encajan en la deducción .

. Verifica que los centros estén registrados oficialmente .

. Asegúrate de no incluir gastos subvencionados .

. Revisa el borrador manualmente.

Porque esos hasta 150 euros pueden parecer poco, pero sumados a otras deducciones, marcan la diferencia, así que no olvides revisar bien todas las posibilidades y, en caso de duda, consulta con un asesor o gestor porque puede suponer decenas o cientos de euros en tu declaración.