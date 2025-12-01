Luis Planas se reúne con el sector porcino para abordar los casos de peste porcina: China aplicará la regionalización

Reunión de urgencia entre el sector porcino español y el Ministerio de Agricultura para combatir los casos de peste porcina en la provincia de Barcelona. Luis Planas ha calificado la reunión de "positiva" y "con un espíritu de confianza mutua". El ministro ha confirmado que hay dos casos confirmados, y que "varias muestras están siendo sometidas a examen".

"El objetivo es tener delimitada la zona donde se han producido los hechos, y evitar la extensión de la plaga", ha recordado el ministro de Agricultura en una rueda de prensa posterior a la reunión. De momento, tanto él como el sector lanza un mensaje tranquilizador: "No parece existir ningún positivo más en el lugar del origen". "La propia Generalitat lo transmite. Solo hay dos casos confirmados y se están llevando todas las tareas de control", ha reiterado. "El objetivo es tener delimitada la zona donde se han producido los hechos, y evitar la extensión de la plaga", ha explicado.

Asimismo, el ministro de Agricultura ha querido aprovechar el momento para anunciar una "buena noticia". "Hemos confirmado que China aplica la regionalización, y que esa aplicación efectiva supone que el 42% se encuentra a salvo". De este modo, la provincia de Barcelona queda excluida. "Exportamos a 104 países. Hay 20 que rechaza la regionalización [como Japón]", ha continuado Planas. Esta misma medida ha sido adoptada por los países de la Unión Europea.

"Esta es una situación no deseada por nadie. Ni por el sector ni por el Gobierno", ha recordado. "Creo que la reacción ha sido inmediata, el sector está tomando todas las medidas necesarias, la Generalitat también, e incluso ha pedido la ayuda de los agentes de la UME...". Asimismo, aunque no hay ninguna confirmación oficial por el momento, "es verdad que hay muchas posibilidades de que el foco del virus esté en un producto de consumo humano que haya llegado de otro país con peste".

Ante las preguntas de los periodistas sobre la magnitud de estos casos de peste porcina en la provincia de Barcelona, el ministro ha incidido en que "no estamos en el momento de hablar de daños". "Queda claro que vamos a contemplar a tiempo real. Hoy por hoy, vamos a erradicar el foco. Es la prioridad". La cifra son doce meses. Si después del último caso, pasan 12 meses, automáticamente volvemos al estatus de país de libre peste porcina. "Trabajamos de la mano del sector y de las autoridades autonómicas en la tarea prioritaria del control del foco".