La villa de lujo de un exdirectivo es tan difícil de vender que la rebajan 2 millones de euros

Las bajadas de precio o el regateo al comprar una casa está a la orden del día. Haces una oferta por un precio más bajo del que piden y cruzas los dedos. Pero cuando se trata de intentar comprar una mansión la cosa se complica. De forma que las rebajas a veces acaban siendo millonarias porque sino los propietarios no tienen forma de venderla. Sólo su mantenimiento ya asciende a una barbaridad de dinero. Es el caso de una impresionante villa, propiedad del exdirector de la empresa Action, Hans van Hattem, que publica pureluxe.nl.

Su mansión, situada en Baambrugse Zuwe, que está en la localidad de De Ronde Venen, en los Países Bajos, está actualmente a la venta con un descuento sustancial. De los 12 millones de euros que pedía inicialmente este empresario ha tenido que pasar a ofrecerla por menos de 10 millones de euros, en concreto, pide 9.850.000 euros. Esto supone que el descuento total que ha tenido que hacer asciende a 2.150.000 euros.

Esta villa se terminó de construir en 2024 y se puso a la venta de inmediato, por lo que ni siquiera parece que haya sido estrenada y se encuentra en perfecto estado. La parcela en la que está situada la casa tiene 8.906 m² y una superficie habitable de 841 m², dos 12 habitaciones en dos plantas.

Baambrugse Zuwe es conocida como una de las zonas residenciales más caras y prestigiosas de los Países Bajos. Los precios de las viviendas aquí suelen oscilar entre 8 y 13,75 millones de euros. La combinación de tranquilidad, privacidad y excelente acceso a ciudades como Ámsterdam y Utrecht hace que la ubicación sea muy atractiva. Sin embargo, esta reducción de precio no refleja esta situación.

En el interior de esta mansión hay seis dormitorios y cuatro baños, ideales y su distribución está diseñada para la comodidad y la funcionalidad, con amplios ventanales que proporcionan abundante luz natural y espectaculares vistas al agua.

Esta villa ofrece comodidades excepcionales, de lujo. Como una piscina cubierta climatizada, una zona de bienestar con sauna, un moderno gimnasio y una sala de cine privada. Para los amantes de los coches, hay un garaje interior con espacio para hasta 12 vehículos. Y, para terminar, su ubicación no podía ser menos excepcional: está frente al mar, tiene una playa privada con palmeras, un espacioso cobertizo para botes y un embarcadero permiten explorar los lagos Vinkeveense Plassen a los que tiene acceso en cualquier momento.