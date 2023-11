Los dos únicos barrios de Madrid accesibles al alquiler

El mercado de alquiler de vivienda está pasando por una situación especialmente compleja en las dos ciudades más grandes del país. De hecho, todos los distritos de Barcelona han superado el esfuerzo recomendado para alquilar casa -a partir del 30% de los ingresos se considera sobreesfuerzo-, y en Madrid solo hay dos distritos que se consideran accesibles: Chamartín y San Blas.

Las declaraciones de una joven a el Economista plasman esta asfixiante realidad: "La mitad de lo que gano es para pagar el alquiler. Mi capacidad de ahorro es prácticamente nula y no me planteo buscar otro piso porque los precios no dejan de subir".

Este testimonio es el de Ángela, de 34 años, que reside en el distrito madrileño de Vicálvaro. Actualmente, está pagando 780 euros por un piso de 54 m2 en el que vive sola.

La insoportable situación le hace pensar en volver a casa de sus padres "porque así no se puede vivir", ha indicado. Muchas personas viven esta situación donde el pago del alquiler se lleva buena parte de sus ingresos.

En todas las zonas de Madrid y Barcelona se ha superado la tasa de esfuerzo este año en comparación con el año anterior. El mes de agosto la tasa del esfuerzo nacional estaba cerca del 36,5%, frente al 30,6% del 2022, según estimaciones de Fragua.

El software del mercado inmobiliario calcula la tasa de esfuerzo teniendo en cuenta el precio medio de los alquileres al mes y la renta neta familiar que elabora y actualiza anualmente el Instituto Nacional de Estadística (INE).

En la capital el esfuerzo para alquilar una vivienda ha aumentado de un año a otro en la mayoría de los distritos. Esta situación se debe a la incesante escalada del precio de las rentas y la merma del poder adquisitivo de los ciudadanos -erosionado por la elevada inflación-.

Las tasas de esfuerzo más altas en Madrid se registran en los distritos Centro (62,65%), Villa de Vallecas (56,68%), Salamanca (53,36%) y Vicálvaro (46,09%). También superan la barrera del 40% en Retiro (45,30%), Chamberí (43,79%), Barajas (42,97%) y Fuencarral (40,54%). Por el contrario, los distritos de San Blas (29,8%) y Chamartín (29,11%) tienen que hacer menos esfuerzo económico.

"El perfil mayoritario de los que alquilan son jóvenes que comparten piso y que están en sus últimos años universitarios y primeros de vida profesional. No encontramos una dimensión importante de familias que viven en régimen de alquiler, más bien parejas sin hijos y, además, un perfil de personas internacionales", ha indicado CEO y Co-Fundador de Atlas Real Estate Analytics, Alejandro Bermúdez.