Los 'planes' de Elon Musk con la España Vaciada: convertirla en la "central eléctrica de Europa" con energía solar

El hombre más rico del mundo tiene un plan con España. Y más específicamente con la España Vaciada. Elon Musk se plantea nada más y nada menos que convertirla en "la central eléctrica de Europa" a través de la energía solar.

Para la mente detrás de Tesla, SpaceX y más recientemente la red social X, esto podría no ser un brindis al sol, sino una estrategia a largo plazo pero posible. Así lo ha planteado el propio Elon Musk durante una intervención en el Foro Económico Mundial de Davos.

El magnate tecnológico apuesta por la instalación masiva de placas solares en las zonas más despobladas y más desprovistas de infraestructuras de España, por ser un país eminentemente soleado, aunque también apunta a la región italiana de Sicilia.

Musk ha mencionado incialmente zonas de especial interés en EEUU para la instalación de grandes cantidades de placas solares, tras lo que ha citado las dos regiones europeas. "Zonas relativamente poco pobladas de, por ejemplo, España y Sicilia, podrían generar toda la electricidad que necesita Europa", ha afirmado en su entrevista en Davos con con el presidente y consejero delegado de BlackRock, Larry Fink.

La propuesta ha llegado acompañada de un reproche a Donald Trump, quien fuera su íntimo y hasta su jefe cuando estuvo unos meses dentro de la Administración de EEUU. En Davos, donde horas antes Trump generaba su enésimo impacto mundial, Musk no ha dudado en criticar la "desafortunada" política arancelaria de la Casa Blanca por gravar la importación de células solares procedentes de China.

Una decisión que, ha puntualizado, supone el encarecimiento del transporte y desplieuge de esas células en todo EEUU.