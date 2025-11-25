Mariola, joven autónoma en Holanda: "En una semana puedo rozar los 1000 euros, en un mes en España llegaba a 900 euros"

Los bajos salarios en España están empujando a un importante número de jóvenes a salir de nuestras fronteras y probar suerte en otros países europeos en los que los sueldos son bastante superiores.

Mariola es una joven autónoma que se ha mudado a Holanda con el objetivo de obtener una mayor remuneración por su trabajo. A ello contribuye de manera decisiva el hecho de que el salario mínimo en el país sea de 1.800 euros.

En un vídeo en su cuenta en la red social TikTok ha destacado que en Holanda no hay dificultades para encontrar empleo. "Incluso hay trabajos que te pagan por llevar gente para que trabaje con ellos. También te pagan un bono por llevarte un mes trabajando con ellos", ha asegurado.

Sin embargo, no todo es positivo en el país. "Lo que falta son pisos, porque hay más gente que pisos. Tú llegas hoy y mañana estás trabajando, el problema es dónde te quedas", ha destacado la joven.

Respecto a los salarios en Holanda, Mariola ha señalado que "en una semana he cobrado un total de 887,22 euros. Está muy bien. No siempre he cobrado lo mismo, algunas semanas he cobrado más y otras semanas menos".

"El máximo que he llegado a cobrar por una semana de trabajo son 990 euros, rozando los 1.000 euros. Lo que menos he llegado a cobrar por una semana son unos 500 euros", ha añadido la joven.

"Yo en un mes muy bueno en España he llegado a cobrar algo más de 900 euros. Aquí (en Holanda) en una semana muy buena he llegado a ganar algo más de 900 euros. He cobrado lo mismo en un mes en España que aquí en una semana. Es una diferencia bastante grande", ha afirmado Mariola.

Teniendo en cuenta esos buenos sueldos y esa dificultad para encontrar piso, la española ha resumido que en Holanda "se vive muy bien, las condiciones laborales son muy buenas, el trabajo es muy bueno y hay muchas posibilidades de trabajo sobre todo si sabes inglés. Pero… no hay casas, ese es el problema".