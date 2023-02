El mensaje de Hacienda que te hará creer que te han denegado la ayuda de 200 euros

El pasado 15 de febrero se abrió el plazo para solicitar la ayuda de 200 euros que el Gobierno ha puesto en marcha para facilitar a las familias de clase media la compra de alimentos en el actual contexto de inflación. Por ello, muchas personas han cumplimentado ya el formulario correspondiente al cheque de 200 euros y están consultando con asiduidad el estado de su solicitud.

Sin embargo, en los últimos días todos esos individuos que han comprobado su petición se han llevado una desagradable sorpresa en forma de mensaje de Hacienda. Al abrir la solicitud se puede leer lo siguiente:

“Si durante el ejercicio 2022 NO realizó una actividad por cuenta propia o ajena por la cual hubiese estado dada de alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social o mutualidad, o NO hubiese percibido una prestación o subsidio por desempleo, NO tiene derecho a percibir esta ayuda”.

Al leer esas palabras, hay quienes han pensado que su solicitud había sido denegada. Pero no, es un mensaje automático que acompaña a todos los formularios ya entregados. Su propósito es simplemente reiterar que si no se cumplen esas condiciones, la ayuda no va a ser concedida.

De esta forma, el texto no significa que la petición no vaya a ser aceptada y no es ni siquiera un indicador de que la solicitud haya comenzado a tramitarse. Tan solo es un recordatorio generalizado de Hacienda a los interesados en el cheque de 200 euros.

Cuánto tardan en pagar la ayuda de 200 euros Las peticiones se tramitan en orden de entrada, por lo que cuanto antes se envíe la solicitud, antes se recibirá el dinero.

Los requisitos para recibir la ayuda de 200 euros

En ese sentido, cabe recordar que la ayuda está destinada a los asalariados, autónomos o desempleados inscritos en las oficinas de empleo que no reciban otras prestaciones de carácter social, como es el caso de las pensiones o el Ingreso Mínimo Vital.

Además, el cheque se obtiene por unidad familiar, por lo que se tienen en cuenta los ingresos de todos los miembros de la familia para determinar si se cumplen o no las condiciones económicas asociadas al cheque.

El Gobierno aclara en el sitio web de Moncloa que esos requisitos son haber percibido ingresos íntegros inferiores a 27.000 euros anuales y tener un patrimonio inferior a 75.000 euros (teniendo en cuenta que la vivienda habitual se encuentra excluida del cálculo del patrimonio). Asimismo, para poder recibir esta ayuda de 200 euros es necesario tener la residencia habitual en España.