Monta un negocio con 26.000 euros y se mete en el hoyo al gastar 70.000 euros: "No me da ninguna vergüenza"

La cuenta de TikTok @rupitquebo ha publicado un vídeo en el que cuenta que, después de un año en marcha, su negocio sigue en pérdidas. Además, cuenta el dinero que tenían para invertir y el que finalmente gastaron y se han puesto un objetivo para tratar de remontar.

A pesar de todos los esfuerzo, "todavía seguimos en pérdidas", ha asegurado. "Llevamos ya más de un año trabajando y tratando de sacar adelante esta charcutería con bar degustación", ha contado en el vídeo.

"No me da ninguna vergüenza decirlo porque esto es lo que pasa cuando empiezas un emprendimiento con mucha ilusión y muchas ganas, pero no sabes ni por dónde te viene el viento", ha continuado.

Así, ha señala que, "para empezar", no calcularon bien cuánto les iba a costar. "Nosotros teníamos aproximadamente unos 26.000 euros y acabamos gastando unos 70.000 euros. ¿El objetivo? Salir de pérdidas".

"Como mucho en seis meses tenemos que estar fuera de pérdidas y con algo de beneficio", ha agregado. De esta forma, pretende ir mostrando en la red social lo que va aprendiendo cada día, qué va a plicando en el negocio y si consigue salir del "hoyo".