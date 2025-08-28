Nvidia gana un 59% más en su segundo trimestre fiscal, pero decepciona al mercado

El fabricante estadounidense de microprocesadores avanzados Nvidia logró en su segundo trimestre fiscal, que comprende de mayo a julio, un beneficio neto de 22.696 millones de euros, lo que supone incrementar en un 59,2% las ganancias del mismo periodo del ejercicio anterior, según ha informado la empresa tecnológica, cuyas acciones cotizaban con descensos en el mercado 'after hours' al no haber satisfecho plenamente las elevadas expectativas del mercado.

Los ingresos de Nvidia sumaron entre mayo y julio un total de 40.152 millones de euros, un 55,6% más que un año antes y un 6% respecto de los primeros tres meses de su ejercicio, superando así ligeramente las expectativas de la compañía para el trimestre.

En concreto, el negocio de centros de datos creció un 56% interanual, hasta 35.304 millones de euros, mientras que el área de juegos e IA para PC ingresó un récord de 3.694 millones de euros, un 49% más que un año antes.

Asimismo, la compañía destacó que en el segundo trimestre no se registraron ventas de microhips avanzados H2O a clientes con sede en China y advirtió de que sus previsiones del próximo trimestre asumen que tampoco se realizarán envíos de estos microprocesadores para IA a China.

Por otro lado, la compañía informó de que, al cierre de su segundo trimestre, contaba aún con 12.627 millones de euros bajo la autorización vigente de recompra de acciones, añadiendo que este martes el consejo de la compañía aprobó 51.539 millones de euros adicionales a la autorización de recompra de acciones, sin vencimiento.

De este modo, en el primer semestre de su año fiscal, la compañía dirigida por Jensen Huang obtuvo un beneficio neto de 38.824 millones de euros, un 43,6% más que un año antes, mientras que sus ingresos sumaron 78.000 millones de euros, un 61,9% más.

Nvidia espera lograr unos ingresos de 46.385 millones de euros en el tercer trimestre

De cara al tercer trimestre de su ejercicio fiscal, Nvidia prevé que los ingresos asciendan a 46.385 millones de euros con una desviación del 2%, asumiendo en las perspectivas que no se realizan envíos de microprocesadores H2O a China.

Nvidia alcanzó a principios de mes un acuerdo con la Administración estadounidense por el que, a cambio de obtener una licencia para reanudar sus ventas en China, entregará al Gobierno de Donald Trump el 15% de sus ingresos por la venta de microprocesadores avanzados en el gigante asiático.

Al mismo tiempo, desde Pekín, las autoridades chinas han alentado a las empresas nacionales a reemplazar los chips de Nvidia por otros de fabricantes locales, como Cambricon Technologies, que ha anunciado un beneficio neto récord en los seis primeros meses del año, después de registrar un crecimiento del 4.000% de sus ingresos operativos durante el semestre.