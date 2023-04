¿Qué significa que la Declaración de la Renta sea negativa?

Desde este martes 11 de abril se puede realizar la Declaración de la Renta correspondiente al ejercicio fiscal 2022 a través de internet y, por supuesto, descargarse el borrador a través del sistema Renta Web.

Y una de las principales dudas al observar el resultado es qué es lo que ocurre si la cifra es negativa. Pues es una buena noticia, ya que ese menos (-) quiere decir que la declaración sale a devolver.

Pese a que algunos contribuyentes, sobre todo los primerizos, se asusten al ver ese signo y piensan lo contrario (que han pagado menos IRPF del que les pertenece y la declaración sale a pagar), la realidad es que en este caso sí que se cumple a rajatabla la popular frase “menos es más”.

El resultado de la Declaración de la Renta se halla teniendo en cuenta el importe que el contribuyente ha pagado en concepto de IRPF a través de las retenciones que se practican en las nóminas, pensiones o facturas. Y se compara con el importe que el contribuyente debería abonar por el impuesto una vez que se le aplican las deducciones a las que tenga derecho a acogerse.

De esta forma, si el resultado es negativo quiere decir que el individuo ha pagado más de lo que debía en concepto de IRPF. Es lo que se conoce como que la declaración salga a devolver, un supuesto en el que la Agencia Tributaria devuelve al contribuyente la cantidad que ha pagado en exceso.

Por el contrario, si el resultado de la declaración es positivo, la noticia, curiosamente, es negativa. El contribuyente ha pagado menos IRPF de lo que debía y tendrá que abonar la diferencia a la Agencia Tributaria.

No todos están obligados a presentar la declaración

No obstante, cabe recordar que aunque la declaración salga positiva (a pagar), puede ser que el individuo no esté obligado a realizar la declaración, por lo que no debe entregarla. Sólo tienen que presentar la Declaración de la Renta sí o sí aquellas personas que reciban más de 22.000 euros anuales procedentes de un único pagador.

Por otro lado, en el caso de que los ingresos correspondan a dos o más pagadores, el límite se reduce hasta los 14.000 euros anuales. Sin embargo, ese tope solo se aplica si el dinero procedente del segundo pagador supera los 1.500 euros anuales.