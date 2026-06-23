Rubén Sánchez (Facua), tras denunciar la teleco de Bertín Osborne: "Creía que ya lo había visto todo, pero siempre hay quien te sorprende"

Quizá uno de los eventos más histriónicos de la actualidad informativa este verano sea la puesta en blanco de la nueva empresa de telecomunicaciones que impulsa el conocido empresario y presentador andaluz Bertín Osborne. Española de Telefonía ofrece tarifas de líneas móviles y conexión a internet bajo un eslogan muy concreto: las cosas bien hechas, las cosas a derechas.

La aparición de este nuevo competidor en el sector (que empleará la red móvil de Movistar para operar) no ha pasado desapercibido para la asociación de consumidores Facua. Precisamente su portavoz, Rubén Sánchez, era el encargado de anunciar la interposición de varias denuncias acusando a esta empresa de "vulnerar hasta cinco leyes".

Por el momento Facua ha emitido ya varios comunicados, el primero detallando cómo a su juicio Española de Telefonía infringe diversos preceptos y obligaciones reguladas por las leyes de defensa de los consumidores, de publicidad, competencia desleal, servicios de la sociedad de la información o protección de datos. Ahora la asociación ha lanzado un segundo escrito en el que detalla cuáles son los orígenes de esta nueva compañía.

Pero ha sido una alocución del propio Rubén Sánchez en el "editorial" de Facua el que con más aspereza ha cargado contra esta empresa de Bertín Osborne y varios socios. "Llevo más de 30 años dedicándome a esto de ver fraudes y creía que ya había visto de todo, pero lo cierto es que siempre hay alguien dispuesto a sorprenderte. Ha sido Bertín Osborne con una nueva compañía que ha comenzado con un cúmulo de irregularidades nunca visto en el sector de las telecomunicaciones en España", advertía.

Por qué las críticas a Española de Telefonía

Facua denuncia concretamente que Española de Telefonía "incumple una larga lista de obligaciones". "La campaña publicitaria de lanzamiento, protagonizada, como no, por Bertín Osborne, usa el eslogan Las cosas bien hechas, las cosas a derechas. En realidad, la empresa lo hace todo mal", abunda Sánchez. "Publicidad engañosa, un teléfono que no es gratuito, una web en la que no hay información sobre las condiciones contractuales...".

Algunas de esas infracciones ya habrían sido corregidas. Española de Telefonía ha incorporado un teléfono gratuito 222. Hasta entonces, remarcaba el portavoz de Facua en su vídeo, había dos líneas: una móvil y una con un prefijo geográfico riojano con una inteligencia artificial que espetaba un "viva España" a quienes desearan contactar con la compañía.

"Sin embargo, continúa sin facilitar información precontractual sobre cada uno de los servicios que oferta, como tampoco indica la existencia del derecho de desistimiento hasta 14 días después del alta si no se ha hecho uso de ellos", incide Facua en un nuevo comunicado sobre la empresa que comenzó a ser promocionada por Bertín Osborne en su cuenta de Instagram a principios de junio.

La asociación en defensa de los derechos de los consumidores abunda en un nuevo comunicado que detrás de Española de Telefonía "fue creada por un empresario que montó con Manuel Díaz El Cordobés una energética que acabó en concurso de acreedores". Española de Telefonía ofrece una tarifa llamada España por 7,50 euros al mes con 6.000 minutos de llamadas nacionales y 25 gigas de datos.

También ofrece tarifas más elevadas con nombres como Colón, Bécquer o Murillo y reivindica que su equipo de atención al cliente "trabaja desde España, sin call centers extranjeros".