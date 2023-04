Santiago Niño Becerra hace esta recomendación a la gente que está pensando en comprarse una casa

El prestigioso economista Santiago Niño Becerra ha querido hacer una llamativa recomendación a aquellas personas que están pensando en comprarse una vivienda en España.

En una entrevista que se publica este domingo en El HuffPost, el experto ha hablado sobre algunas de las dudas más habituales que se siguen dando tras la subida del euríbor y la de los tipos de interés en los bancos.

Becerra ha mostrado su sorpresa por el dato que salió hace unos días de que el 55% de la vivienda que se vende en España "se paga sin necesidad de una hipoteca".

"Esto qué quiere decir. Evidentemente, hay fondos que están comprando viviendas que tienen cash y hay patrimonios que tienen dinero para pagar una casa", ha razonado el economista.

Para Niño Becerra el problema de las hipotecas "afecta únicamente a una serie de la población, a la mitad". "Parte de esa población, cada vez le va a ser más difícil adquirir una vivienda", ha expuesto.

"Con lo cual, la venta de viviendas se va a frenar. Por un lado, los bancos piden más exigencias, pero, por otro lado, esos créditos se van a encarecer", ha explicado.

El economista ha hecho una recomendación llamativa. "Yo lo que sugeriría es que aquellas personas que no tengan muy claro que les van a conceder una hipoteca y que no tengan muy claro que en los próximos años no van a tener ningún problema en el pago de las cuotas, que no se metan en esto. Qué no se metan", ha sentenciado.