Una empresa busca al primer catador de piscinas de España: ofrece hasta 1.850 euros al mes

La búsqueda del primer Catador de Piscinas Oficial (CPO, por sus siglas en inglés) ya está en marcha. El anuncio, lanzado esta semana por una empresa especializada en el alquiler de piscinas privadas por horas, ha generado una oleada de candidaturas en redes sociales y portales de empleo. Y no es para menos: la persona seleccionada pasará agosto y septiembre viajando por toda España para probar algunas de las piscinas más espectaculares de la plataforma, con un sueldo que puede alcanzar los 1.850 euros mensuales.

La función principal del CPO consistirá en visitar los espacios acuáticos ofertados, comprobar su estado antes de que los alquile otro usuario y compartir la experiencia en formato audiovisual. No se trata de zambullirse sin más. El elegido recibirá un kit para el análisis químico y físico del agua, así como formación específica para garantizar que el baño cumpla los estándares exigidos. “Es mucho más que un trabajo viral”, afirman desde la compañía. “Queremos que cada persona que reserve una piscina sepa que ha pasado un control real, humano y exigente”.

Según informa El Periódico de Aragón, la firma promotora del proyecto ha concebido el puesto como una mezcla de embajador, influencer estacional y técnico de calidad. A cambio, el nuevo empleado recibirá un salario base, dietas para desplazamientos, alojamiento, crema solar, flotadores y otras herramientas esenciales para cumplir su labor. Además, podrá obtener bonificaciones en función del contenido generado y del alcance en redes sociales.

La empresa no esconde su ambición: aspira a consolidar la confianza como uno de sus pilares y a convertir el alquiler por horas de piscinas privadas en una experiencia estandarizada y fiable. El CPO será la imagen visible de esa promesa, tanto en medios como en eventos.

Un trabajo viral que va en serio



El perfil que buscan combina capacidad de comunicación, entusiasmo veraniego y cierta habilidad técnica. Entre sus tareas están coger muestras del agua para su análisis, grabar vídeos para TikTok o Instagram, elaborar rankings con las piscinas más sorprendentes del verano, organizar pequeños encuentros y representar a la empresa ante terceros. Todo ello en localizaciones que van desde oasis urbanos en azoteas hasta escondites en plena sierra.

“No es solo un trabajo de verano. Es una aventura inolvidable”, ha resumido el CEO de la compañía, Gerard Xalabardé, en declaraciones recogidas en la nota de prensa. El proceso de selección ya está abierto: los interesados pueden postularse a través de LinkedIn o en la web. La ronda final incluirá entrevistas personales con el equipo de la empresa. Y después, piscina.