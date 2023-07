¿Quiénes son los apoderados en las elecciones generales? Funciones, requisitos y quién los designa

Europa Press via Getty Images

Posiblemente los hayas visto cada vez que has ido a tu colegio electoral a votar. Siempre hay algunas personas identificadas como apoderados de los partidos políticos con tarjetas que les cuelgan del cuello. Pero, ¿cuáles son realmente sus funciones en el proceso electoral? El Ministerio del Interior tiene en su página web un apartado en el que lo explica con detalle.

Las personas representantes de cada candidatura pueden otorgar poder a favor de cualquier ciudadano o ciudadana, mayor de edad y que se halle en pleno uso de sus derechos civiles y políticos, al objeto de que ostente la representación de la candidatura en los actos y operaciones electorales. Se trata del apoderado o apoderada.

Apoderados y apoderadas pueden acceder libremente a todos los locales electorales, examinar el desarrollo de la votación y del escrutinio en cualquier Mesa, formular reclamaciones y protestas y pedir certificaciones.

Los apoderados o apoderadas, si no hay interventores de su candidatura, pueden actuar como tales ante la Mesa, participando en sus deliberaciones con voz y sin voto. Estas personas no votan necesariamente en la Mesa si no figuran en el censo de la misma.

¿Y los interventores?

La página del Ministerio del Interior también tiene un apartado a este respecto. Cada candidatura puede nombrar, a través de su representante, hasta tres días antes de la elección, dos interventores e interventoras por cada Mesa electoral, mediante la expedición de credenciales talonarias, con la fecha y firma al pie del nombramiento.

Estos interventores e interventoras pueden asistir a la Mesa y participar en sus deliberaciones con voz pero sin voto. A estos efectos, los interventores e interventoras de cada candidatura acreditados ante la Mesa pueden sustituirse entre sí.

Desempeñan su función solo en la Mesa ante la que están acreditados y pueden formular reclamaciones y protestas y pedir certificaciones. Votan en la Mesa ante la que están acreditados, aunque no estén incluidos en el censo electoral de la misma, siempre y cuando figuren inscritos en el censo de la circunscripción correspondiente a esa Mesa. En caso contrario, solo podrán votar por correo en la Mesa en cuyo censo figuren inscritos.

“El voto de los interventores deberá hacerse en la Mesa ante la que estén acreditados cuando dicha Mesa forme parte de la circunscripción electoral en la que le corresponda votar en todos los procesos electorales convocados, debiendo en cambio hacerlo por correspondencia en todos ellos si en alguno de dichos procesos no se da esa circunstancia”, según la Instrucción 1/2019 de la Junta Electoral Central, de 23 de enero.