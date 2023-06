Ramón Espinar aclara su polémico "pido perdón" por haber sido parte de Podemos

El que fuera uno de los fundadores de Podemos Ramón Espinar se ha visto obligado a aclarar el tuit que publicó este viernes después de la rueda de prensa de la secretaria general de la formación morada, Ione Belarra.

En ella, la dirigente de Podemos confirmaba que iban a concurrir a las elecciones con Sumar, pero denunciaba que la ministra de Igualdad, Irene Montero, estaba siendo vetada por el equipo negociador de Yolanda Díaz.

"La Secretaria General comparece para confirmar lo que aquí se dijo hace días: que la única razón para la que existe hoy ya Podemos es que Irene Montero sea diputada, ministra, reina o diosa del trueno. Eso no es un proyecto político. Es una pandilla de adolescentes", reaccionó en un primer tuit Espinar.

En otro se defendió de los ataques que había recibido de dirigentes y seguidores de Podemos y acabó con una dura confesión: "Que os aproveche la última merendola en el búnker. Llevad Risketos. Qué vergüenza haber sido parte de esa secta. Perdón por eso".

24 horas después de que publicara estos dos tuits y en medio de un tremenda repercusión, Espinar ha tenido que aclarar su mensaje: "No he pedido perdón por militar en Podemos y, desde luego, no se lo pienso pedir a la derecha".

"Lo he pedido por haber formado parte de la operación de Iglesias para convertirlo en un búnker sectario. Y se lo pido a mis compañeros", ha añadido.

Además, Espinar ha confirmado que si de algo no se arrepiente es de haber militado "en la universidad, en Contrapoder, en ATTAC, en JSF, en el Patio, en el 15M o en Podemos" y ha sentenciado que "hay pocas cosas mejores que hacer con una vida que tratar de cambiar el mundo juntándote con otros, acertando y equivocándote".