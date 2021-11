Abel Caballero no se corta y habla abiertamente de Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez

Abel Caballero, alcalde de Vigo, ha acudido a divertirse este lunes a El Hormiguero, donde ha ido a hablar de su ya famoso encendido de luces de Navidad de la ciudad gallega. Y de paso, el alcalde se ha pronunciado sobre su rivalidad con el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

“Porque no atiende a mi ciudad”, ha afirmado sin pensarlo Caballero cuando el presentador del formato de Antena 3, Pablo Motos, le ha preguntado por qué se lleva mal con el presidente de la Xunta.

“Yo no tengo nada personalmente contra Feijóo y, si me apuras, pues políticamente él es PP, yo soy PSOE, pero eso no empece para que nos pudiéramos entender, y bien, pero no atiende a mi ciudad”, ha afirmado Caballero.

El alcalde de Vigo ha continuado: “Y si no atiende a mi ciudad yo no hablo con él, yo no dialogo con él. Él tiene que atender a Vigo que es la primera ciudad de Galicia, y no la atiende. Yo si la atendiera, sería el hombre más feliz del mundo, porque tendríamos más cosas”.

En ese momento Motos ha insistido y ha preguntado si cree que le “putea” por ser uno del PP y el otro del PSOE. “Bueno, yo creo que él tiene un proyecto en el que Vigo no forma parte. Desde luego, si yo fuera del PP creo que atendería más a la ciudad, pero tampoco demasiado, tampoco demasiado”, ha respondido. Y ha añadido que “Vigo en Galicia es un verso suelto”.

Además, ha asegurado que Feijóo le ha engañado. “Cuando ganó las elecciones hicimos una gran fiesta porque es el día de Galicia y yo lo traje al día 25 de julio, y en mi partido no gustó nada, pero él era el presidente de la Xunta, y yo quería que tuviéramos buena relación con él”, ha comenzado a explicar.

“A partir de ahí”, ha destacado, “todo fue un desastre”. “Nos quitó una caja de ahorros, nos intentó cerrar el aeropuerto, nos dejó sin tren de alta velocidad, fue todo un desastre”, ha continuado. Y ha concluido el tema asegurando: “Ahora ya no me reúno con él. Él quiere tener una foto conmigo, pero yo no quiero una foto con él, porque no atiende a mi ciudad”.