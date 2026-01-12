Una víctima de la DANA da un cartelazo en la cabeza al número 2 de Mazón: "Lo volvería a hacer"

Victoria Sánchez, una de las víctimas de la DANA, perdió a su marido aquel 29 de octubre de 2024 cuando perdieron la vida un total de 230 personas. Este lunes se producía el careo entre el número dos de Carlos Mazón, José Manuel Cuenca, y la exconsellera de Justicia Salomé Pradas. A la salida de los juzgados, Victoria se colocaba detrás del primero al que le ha dedicado palabras como "asesino, mentiroso, sinvergüenza...", según ha adelantado el medio El Plural.

Acto seguido, le ha propiciado un cartelazo en la cabeza de forma voluntaria, según sus propias palabras. "Lo volvería a hacer", ha reconocido ante las puertas del juzgado. "Más daño nos hicieron ellos a nosotros", ha proseguido ante la prensa.

El hecho llega pocos días después de que declarará ante la misma jueza el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, donde reconoció que el expresident no le informó "en tiempo real" de la tragedia.

La última llamada que tuvo Victoria con su marido fue cuando el agua ya empezaba a arrollar la caseta en la que él se encontraba junto a sus perros. "La ayuda está en camino", le dijo siendo consciente de que no era verdad. Él es una de las 230 personas que fallecieron en la Comunidad Valenciana.

Pese a la poca cantidad de personal de seguridad que se encontraban en los alrededores de los juzgados valencianos, esos siete agentes han terminado abrazando a las víctimas conscientes del dolor que padecen desde el día en el que perdieron todo.

Tras el cartelazo a Cuencas, ha salido Pradas del juzgado de Catarroja y se ha acercado a las víctimas a las que les ha manifestado su deseo de hablar con ellas y de organizar una reunión. "Quiero que sepáis que hoy he hablado mucho más de lo que se decía, de muchas más cosas de lo que era el objeto del careo y lo he hecho por vosotros, lo he aportado por vosotros. Necesito que me escuchéis vosotros también", le ha dicho a las principales asociaciones de víctimas que esperaban fuera.

Se añade así un nuevo día en el que la jueza de Catarroja trata de reconstruir lo que sucedió en el peor día de la historia de la Comunidad Valenciana en la que el dolor sigue presente más de un año después de que el agua y una irresponsable gestión terminara con la vida y sueño de cientos de víctimas.