Cuatro facultativos consultados por este diario corroboran la veracidad del parte médico, firmado en el hospital San Pedro de Logroño, de la diputada de Vox Rocío de Meer, agredida por un grupo de manifestantes con una piedra en Sestao (Vizcaya) el pasado fin de semana según el partido. Algunos dirigentes de Unidas Podemos, como Pablo Echenique, han sostenido la tesis de que la ultraderecha fingió la agresión a su representante durante el acto de campaña para las elecciones vascas que boicotearon los antifascistas.

“Si fuera un informe hecho en Atención Primaria, diría que falta una recomendación de reposo y observación, pero al estar hecho en un hospital, donde se practican todas las pruebas necesarias, el informe está completo”, explica Luis Arranz, médico de primaria en un centro de salud de Aranda de Duero, quien añade: “Si suponemos que fue una pedrada sin caída, ni pérdida de conocimiento, estamos ante un traumatismo leve. Es un parte normal, con un correcto tratamiento para el dolor”.

“A mi me envían este informe y yo me lo creo. Es verdad que en vez de ‘impresión clínica’ solemos poner diagnóstico, pero tampoco me parece mal y eso depende del hospital”, cuenta Ana Pérez, residente en el hospital Clínico San Carlos de Madrid. Esta médica cuenta que se suele dar una hoja de recomendaciones con traumatismo craneoencefálico. “Es cuando se le explican al paciente a qué síntomas de alarma a tiene que prestar atención. Y la parte de enfermedad actual y exploración física está bien redactado y es lo que solemos poner”, zanja.

“Es un informe tipo en relación con un traumatismo craneoencefálico leve”, opina un médico internista con más tres décadas de experiencia que prefiere no dar su nombre. El profesional asegura que la mención en el parte a la “cefalea tensional sin signos de alarma”, que aparece en otro tipo de letra, entra “dentro de lo habitual” y refiere a situaciones estrés.

El presidente del Colegio Oficial de Médicos de Burgos, Joaquín Fernández, también da credibilidad al parte: “Es correcto”, asegura, frente a la argumentación de una enfermera en Twitter que aseguró que el parte contiene “cosas que un médico jamás escribiría”. ”