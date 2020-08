Alboroto en Twitter por la afirmación de un científico sobre las 'salchichas' y 'hamburguesas' veganas

“Cuando te empeñas en hacer hamburguesas o salchichas veganas, necesitas aplicar tanta energía para hacer que las materias primas vegetales parezcan lo que no son, que pierdes todas las ventajas ambientales de un alimento vegetal y muchas nutricionales”, ha asegurado el experto, que ha rematado su afirmación con un rotundo: “Ahora ya lo sabéis”.

Cuando te empeñas en hacer hamburguesas o salchichas veganas, necesitas aplicar tanta energía para hacer que las materias primas vegetales parezcan lo que no son, que pierdes todas las ventajas ambientales de un alimento vegetal y muchas nutricionales. Ahora ya lo sabéis.

Mientras, el popular nutricionista Aitor Sánchez García ha subrayado que ese “engaño” se lleva produciendo mucho tiempo no solo con lo vegano.

Exactamente lo mismo que le sucede a la carne o al pescado fresco. Por eso durante décadas hemos tenido desayunos con fiambres de pavo, salchichas de pollo y varitas de merluza haciéndole creer a las familias que eran platos sanos. Este engaño lleva mucho tiempo, no solo #vegan

También la cuenta especializada en opciones veganas Infovegana ha insistido en que “jamás una hamburguesa vegetal va a tener un impacto tan negativo para el medio ambiente como los productos cárnicos”.

“Por no hablar de las vidas de los animales no humanos implicadas. Agua, uso de tierra, emisión de gases.... No querer cambiar de hábitos y buscar excusas ...Mal”, ha zanjado.