Alimentando a la sociedad, pase lo que pase

David Ramos via Getty Images

David Ramos via Getty Images Un agricultor con mascarilla trabaja en su cultivo de alcachofas durante la crisis del coronavirus.

Las situaciones críticas ponen habitualmente a las sociedades frente a un espejo. Este maldito virus ha situado al mundo frente a un abismo, sobre todo sanitario, pero también social, y el planeta está empezando a darse cuenta de lo que es verdaderamente importante en la vida. Disponer de alimentos variados, sanos, con el mayor nivel de seguridad alimentaria, y disponer de ellos a un precio asequible para todos es una de las mayores conquistas logradas por la sociedad (allí donde lo hemos logrado, que no en todos los lugares del mundo es así).

En estos días en los que las autoridades exhortan a los ciudadanos a quedarse en casa para frenar la expansión del COVID-19, nosotros no podemos quedarnos en nuestros domicilios. Tenemos que trabajar como cada día, con nuestros hijos, hermanos y cónyuges, con nuestros trabajadores y trabajadoras para seguir sacando nuestras cosechas adelante y que la población siga recluida, sí, pero alimentada. Alimentada gracias a una cadena de la que nosotros somos la base, el primer y más fundamental eslabón.

Afrontamos días de escasez de muchas cosas. Sobre todo de abrazos y besos de nuestros seres queridos, de costumbres que siempre hemos seguido y ahora debemos interrumpir, de fiestas y tradiciones que quedan ahora aparcadas hasta nuevo aviso. Pero de lo que no sufriremos escasez es de alimentos, y no solo por una cuestión de salud o manutención, sino por la pequeña alegría o entretemiento que supone planificar lo que vamos a comer nosotros o lo que le vamos a dar a nuestros hijos (Es un buen momento para dedicar tiempo a esas recetas de la dieta mediterránea que a veces no tenemos tiempo de hacer).

Veámoslo por el lado bueno. Ya nos queda un día menos para salir del atolladero en el que nos ha metido este bicho microscópico. Nosotros seguiremos trabajando contra viento y marea, que nadie lo dude. Es nuestro papel. No queremos agradecimientos, tal vez sí un poco de reconocimiento, algo de lo que habitualmente no vamos sobrados. Entre todos, y sobre todo con el heroico trabajo de los trabajadores y trabajadoras sanitarios, venceremos al virus, estoy seguro.