Antonio de la Torre: "Soy consciente de que en los Goya siempre somos los mismos"

Pienso más en las que han pasado desapercibidas. Las que triunfan son, por una razón o por otra, porque han logrado conectar con la gente. Cuando le preguntaron a Emilio Martínez-Lázaro por el éxito de su película dijo: “Yo no tengo ni puta idea”. Sí que se me vienen algunas que tendrían que haber tenido más repercusión, pero algo así flagrante de demasiado éxito, no. Tendría que hacer un repaso por la hemeroteca porque es complicado, hay muchos mitos falsos con los premios que se olvidan con el tiempo. Por ejemplo, se piensa que a Robert De Niro le dieron el Oscar por Toro Salvaje y no fue así.

Me gusta mucho Mientras dure la guerra, pero salgo ya en La trinchera infinita (risas). Hay muchas, por ejemplo, Entre dos aguas. Hay películas que me fascinan y digo “joder, me habría encantado hacer esto”. Siempre he querido ser actor de documentales. Por ejemplo, la gente de la ESCAC [Escuela Superior de Cine y Audiovisuales de Catalunya] me flipa: Elena Trapé, Neus Ballús... Me encantaría que alguna de esas directoras me llamara, hay una cantera ahí que me encanta, tienen una forma de grabar brutal. La Inocencia, por ejemplo, también es maravillosa. Carla Simón, también.