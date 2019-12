Arabia Saudí obtendrá 23.000 millones por Aramco, que protagonizará la mayor salida a Bolsa de la historia

Las cosas no han ido tan bien como esperaban. Y aún así, la de Aramco ya es la mayor salida a bolsa de la historia. Arabia Saudí no obtendrá tanto dinero como esperaba en un primer momento con la salida al parqué de su petrolera Aramco, pero el récord no se lo quita nadie. La firma estatal saudí debutará en el mercado local a un precio de 32 riyales (casi ocho euros) por acción y una valoración total de 1,7 billones de dólares (1,5 billones de euros).

Tal y como adelanta Reuters, la cifra es inferior a los 2 billones de dólares que esperaba obtener en un principio.

De esta forma, el 1,5 % de su capital que empezará a cotizar el jueves que viene valdrá 25.600 millones de dólares (unos 23.000 millones de euros). Esta cantidad permite a la petrolera superar ligeramente el récord marcado por la empresa china de comercio electrónico Alibabá, que hace un lustro sacó al mercado 25.000 millones de dólares.

En la hoja de ruta de Riad figura un dividendo total de 75.000 millones de dólares el año que viene, una cifra enorme y que podría aumentar pero que, sin embargo, calculada en términos relativos es mucho menos atractiva que en otras grandes petroleras.

Para que la operación llegue a buen puerto, las autoridades saudíes se han apoyado en sus propios ciudadanos -entre ellos, algunos de los señalados en la macrorredada anticorrupción orquestada hace dos años por el príncipe heredero, Mohamed bin Salmán- y en socios regionales como Kuwait y Abu Dabi, que aportarán casi la décima parte del tramo que saldrá a Bolsa. Fuera de la región, el respaldo a la operación es notablemente menor: la valoración, sostienen muchos inversores, es demasiado alta.