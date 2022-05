Las ‘ganas’ de poder de Ayuso: lamina al anterior PP de Madrid y se entroniza como la gran baronesa

Europa Press News via Getty Images

Desde el 4 de mayo del año pasado tenía la obsesión de hacerse con las riendas del PP de Madrid. Casado y Teodoro García Egea no querían, se resistieron, pero no pudieron con la ambición y la fuerza de Díaz Ayuso. La presidenta de Madrid era la líder moral dentro de la formación en la comunidad y ya ha sido ungida en una votación de candidatura única -con el 99,12% de apoyo-.

Ayuso ya manda sobre los más de 85.000 militantes del PP madrileño, una auténtica maquinaria imbatible en estos momentos en la comunidad y que maneja todos los resortes del poder político y económico del territorio. Su desembarco oficial lo ha hecho arropada de los ‘barones’ del partido en la primera jornada del cónclave (y ella ha presumido de no quitarse de fotos en las que sea la única mujer).

En su primera dirección elaborada por ella ha designado a Alfonso Serrano como secretario general, o más bien, como ha confesado y es habitual nomenclatura no oficial en el partido, “general secretario”. Es el hombre de su máxima confianza, hasta ahora portavoz en la Asamblea (por cierto, quiere llamarla Parlamento) y un leal compañero de trabajo. Con un discurso muy similar al de ella, con gusto por las afrentas rudas contra la izquierda. El ayusismo hecho carne.

Ayuso llega con las “manos libres” y quiere un PP pegado a la calle. “Somos el partido del pueblo”, se ha vendido ante los suyos, repitiendo la consigna: “Somos un partido callejero y pandillero de plazas, terrazas, comercios, estadios o empresas”. Adiós a la época de Ana Camíns y de Ana Isabel Pérez Baos (¿Cómo le habrá sentado la frase de “quiero un PP de jóvenes y no de viejos de Nuevas Generaciones?”).

Por cierto, que la propia Ayuso ha confesado que estas ideas del congreso le llegaron principalmente después de la misa de San Isidro, cuando se le acercó mucha gente que necesitaba un abrazo. Pues hoy Ifema -la feria de Madrid- era todo una fiesta para ella (aunque el pabellón quedaba grande para los asistentes). Con la versión roquera del PP a toda mecha por los altavoces en sus apariciones, aunque luego se alternaba en los descansos con house y ‘cantaditas’. Dale, dale, que ahora suenan Dua Lipa y Elton John con su Cold heart. Ay, el corazón helado también, que en todos los vídeos no había ni rastro de Casado (hasta cuando se ha recordado puestos como la secretaría de Comunicación en Génova). Al anterior líder ni se le ha invitado.

Todos los que han pasado por el escenario le han rendido pleitesía. Los mismísimos barones, de Juanma Moreno a Fernando López Miras pasando por Alfonso Fernández Mañueco y Alfonso Rueda. Madrid siempre tiene ese aire ‘alfonsino’, de galope por la Gran Vía. Ella también se ha acordado, para bien, de Alberto Núñez Feijóo , que le ha dejado manos libres para este cónclave, que convocó corriendo para calmarla nada más llegar a la dirección nacional. Porque todos, en el fondo, le tienen un poco de miedo después de ver cómo actuó en la crisis interna. Ella lo niega, pero nadie descarta que este no sea el último trampolín que quiera saltar.

Que aquí hay mucho orgullo “tabernario” -y hasta grifos de cerveza abiertos durante las votaciones-. Ayuso tiene su propio imaginario y su lenguaje. Que no, que no se ha olvidado de Pedro Sánchez. Arranquen: “El Gobierno más autoritario desde la dictadura”. Que la izquierda sólo quiere “marihuana”. Y una orden muy directa ha dado delante de todos a los nuevos miembros de la dirección del PP: “Prohibido, bajo amenaza de penalti y tarjeta roja, hablar con perspectiva de género ecorresiliente empoderado, porque esto significaría que no se ha enterado de nada de lo que está pasando”.