En dicho informe se nombra entre otros países, a España, destacando la falta de voluntad política para un cambio que ya es irreversible y con una legislación de cambio registral del nombre y sexo, 3/2007, que vulnera los derechos humanos de las personas trans, una ley sobre la que pesa una sentencia, en 2019. El Tribunal Constitucional declaró que es y ha sido inconstitucional excluir a los menores del uso de la misma.

El gran cambio social y cultural que las infancias y adolescencias trans están viviendo se traduce en el amor y acompañamiento de las familias, en la gran sensibilidad y empatía del personal docente, sanitario o en el ámbito del trabajo social. Nos encontramos con que la sociedad está yendo por delante del legislativo, es preciso corregir ese desajuste del estado de Derecho, con valentía y determinación, sin escuchar las voces reaccionarias que siempre se han opuesto a cualquier tipo de avance social y civil.

El acuerdo del Gobierno de coalición en lo que afecta al colectivo LGTBI fueron dos leyes, una Ley Trans Integral y otra de carácter general LGTBI, como ya sucede en comunidades como Andalucía, Madrid, Valencia y Aragón. Por tanto, es el momento de los hechos, no el de las palabras, cada minuto que pasa es tarde, para frenar un nuevo suicido, para parar el odio en las redes sociales, las agresiones en las calles, para poner en marcha políticas de empleo, paliar la situación de las personas trans migrantes. Cada minuto que pasa en este país se siguen vulnerando los derechos humanos de una parte de nuestra ciudadanía, los derechos de las personas trans no son una estrategia política, no somos moneda de cambio, somos una población que junto con otros colectivos ha trabajado también para traer la democracia a España y no queremos seguir siendo sus olvidadas.