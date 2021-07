Cantabria advierte: si das positivo con el test de autodiagnóstico no vayas a urgencias

Soccrates Images via Getty Images

Las autoridades cántabras advierten de que si un test de autodiagnóstico da positivo no hay que ir necesariamente a urgencias. La Consejería de Sanidad de Cantabria ha pedido este viernes a los ciudadanos que se han realizado los test y han dado positivo en coronavirus, que no acudan si no tienen síntomas graves, porque están “saturando” esos servicios.

Este departamento ha lanzado esta tarde ese mensaje, porque asegura que algunos servicios de urgencias de la región se están saturando con ciudadanos que se han hecho el test y ha dado positivo, pero no tienen síntomas graves: lo que deben hacer es comunicar el resultado en la web autotest.scsalud.es o en una farmacia.

Solo han pasado 24 horas desde que las 278 farmacias cántabras comenzaran este jueves a dispensar los test de autodiagnóstico de covid-19 sin receta, a precios entre 7 y 10 euros. En menos de un día, tras introducir su positivo, el Servicio Cántabro de Salud (SCS) llamará para confirmar una cita y hacerles una PCR que ratifique si tiene o no coronavirus.