Berlín obligará a todos los propietarios a declarar al Estado los precios y las subidas de cada vivienda, y los casos de usura irán directamente a la Fiscalía

Apartamentos en una de los barrios más caros de Berlín (Alemania).

El mercado del alquiler en Berlín entra en una nueva fase. El Gobierno de la capital alemana obligará a todos los propietarios a declarar al Estado el precio de cada vivienda, sus subidas y características, en una medida sin precedentes que busca frenar los abusos. La clave son los casos de usura detectados se remitirán directamente a la Fiscalía.

La decisión llega tras años de tensión en el mercado inmobiliario. Con más de dos millones de personas viviendo de alquiler en Berlín, las autoridades reconocen que las leyes existentes no se están cumpliendo de forma efectiva.

El problema: precios muy por encima del mercado



El detonante es que en algunos contratos recientes, se están pidiendo 13,50 euros por metro cuadrado por viviendas básicas, cuando el índice oficial de alquileres de Berlín sitúa precios de referencia por debajo de 7 euros.

Este desfase refleja una práctica extendida:

Uso de comparativas internas entre viviendas del mismo propietario.

entre viviendas del mismo propietario. Incrementos progresivos sin justificación clara.

sin justificación clara. Falta de control efectivo por parte de la administración.

El resultado es un mercado donde muchos inquilinos pagan precios muy superiores a los legales.

La nueva medida introduce un cambio estructural. Todos los propietarios deberán informar a la administración del precio del alquiler, subidas aplicadas, tamaño de la vivienda y características del inmueble. Este registro permitirá, por primera vez, tener una visión completa del mercado.

Inteligencia artificial para detectar abusos



Uno de los elementos más innovadores es el uso de tecnología. El sistema analizará los datos mediante inteligencia artificial para identificar posibles infracciones.

Cuando detecte irregularidades:

Se enviarán avisos a las autoridades de vivienda .

. Se abrirán procedimientos administrativos .

. En casos de usura, se trasladarán directamente a la Fiscalía.

Esto supone un endurecimiento claro del control público.

Fin del miedo a denunciar



Hasta ahora, uno de los principales problemas era que los inquilinos no denunciaban por temor a represalias. La nueva normativa cambia el enfoque:

El control pasa a ser proactivo, no reactivo.

La carga de la prueba se traslada al sistema.

se traslada al sistema. El Estado asume un papel más activo.

Pese al avance, existen incógnitas importantes: ¿Habrá suficiente personal para gestionar las infracciones?, ¿podrán los tribunales absorber el volumen de casos?, ¿se implementará el sistema a tiempo? Estas cuestiones no se resolverán hasta, como mínimo, el próximo año, probablemente después de las elecciones previstas para septiembre.

Un modelo que puede extenderse



Si el sistema funciona en Berlín, podría convertirse en referencia para otras ciudades alemanas e incluso europeas. El hecho de que incluso partidos conservadores apoyen la medida refleja la magnitud del problema en el mercado del alquiler.

La reacción del sector no se ha hecho esperar. Se prevé una fuerte oposición por parte de propietarios e inversores, que ven en esta medida un aumento de la intervención estatal. Sin embargo, desde el Gobierno defienden una idea clara: quien cumple la ley no tiene nada que temer.