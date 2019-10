Las turbulencias económicas vuelven a Argentina, si es que alguna vez se fueron. La fuga de capitales es un problema de primer orden que afecta al mundo entero, pero Argentina sirve como centro y medida del capitalismo financiero más desbocado. Entender los entresijos económicos de Argentina nos lleva a saber más sobre la riqueza oculta de las naciones. La investigadora Magdalena Rua estudia el fenómeno de la fuga de capitales y en esta entrevista nos explica qué hay detrás de la especulación y de los flujos financieros que socavan la soberanía económica de países como Argentina. Con ustedes, Rua hablando sobre estos capitales en fuga:

ANDRÉS LOMEÑA: Me gustaría que precisara qué se entiende por fuga de capitales, ya que en nuestro confuso imaginario están tanto los paraísos fiscales como el exilio fiscal de actores como Gérard Depardieu, que cambió su nacionalidad para evitar una subida de impuestos.

MAGDALENA RUA: Considerando los aportes más relevantes acerca del estudio de la fuga de capitales en Argentina (entre ellos, CEFID-AR y FLACSO), podemos decir que se entiende por “fuga de capitales” a la salida de moneda extranjera, tanto lícita como ilícita, de propiedad de residentes locales, que se coloca en inversión directa o de cartera en el exterior, o bien queda por fuera de los registros oficiales, en cajas de seguridad o en hogares (“debajo del colchón”). Se suele adoptar esta definición amplia de la fuga de capitales, en primer lugar, porque es de utilidad estudiar la suma de divisas que queda excluida del circuito financiero local y que impacta sobre la problemática de la restricción externa (la escasez de divisas) que sufre recurrentemente Argentina. En segundo lugar, se adopta esa definición porque nos interesa analizar la transferencia al exterior del excedente generado internamente, con fines de atesoramiento, es decir, todas aquellas salidas de moneda extranjera que no tienen finalidad comercial.

La evasión y elusión fiscal se encuentran estrechamente vinculadas a la fuga de capitales (en muchos casos, la principal finalidad de la fuga es la evasión y/o elusión), aunque la reducción de los recursos fiscales no es la única consecuencia que provoca este fenómeno en los países periféricos como la Argentina. Además, tiene efectos negativos sobre la inversión, la distribución del ingreso y las dificultades que los países subdesarrollados enfrentan en el sector externo. La fuga de capitales de residentes se ha conformado en uno de los problemas estructurales más relevantes de la Argentina, ya que se ha convertido en el elemento más demandante de moneda extranjera, después de las importaciones.

A.L.: Ha puesto el foco en las llamadas Cuatro Grandes de la auditoría y la planificación impositiva: KPMG, Ernst & Young, Deloitte y PricewaterhouseCoopers (PwC). Cree que a ellas se les aplica el principio too big to jail [empresas demasiado grandes para que sus ejecutivos terminen en prisión]. Aquí generó mucha sorpresa que Netflix pague menos de cuatro mil euros en su primer ejercicio fiscal. ¿Esos grandes grupos conforman la asesoría imprescindible que hay detrás de este tipo de técnicas?

M.R.: Detrás de todo crimen económico existe una asesoría profesional. Obviamente, a mayor sofisticación del crimen económico, mayor será la calidad de la asesoría, que resulta imprescindible para ocultar las maniobras y darles apariencia legal. La fuga de capitales solamente es posible gracias a la existencia de un mercado de servicios offshore que brinda la arquitectura financiera y la organización necesaria para la creación de estructuras jurídicas y esquemas de planificación impositiva que permiten la salida de dichos recursos y su resguardo fuera de su ámbito originario.

En cuanto a las cuatro firmas líderes de auditoría, consultoría e impuestos, todas se han hallado numerosas veces vinculadas a casos de elusión fiscal mediante la utilización de guaridas fiscales. El último caso que tuvo resonancia a nivel internacional fue Lux Leaks, que demostró la participación de las Big Four en tratados secretos entre el Gobierno de Luxemburgo y empresas multinacionales para evadir el pago de impuestos. Sin embargo, las legislaciones son muy permisivas en materia de responsabilidad penal por la facilitación de los delitos económicos y, en la mayoría de los casos, los profesionales intervinientes no son condenados por su participación. En Argentina, por ejemplo, los asesores impositivos y financieros no suelen quedar responsabilizados por su asesoramiento, puesto que no suele mediar ninguna certificación de documentos que los comprometa profesionalmente.