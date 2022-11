Carla Toscano, la "antifeminazi" que hizo llorar a Irene Montero: fan de la Legión y un sueldo de 71.000 euros al año

Lo cierto es que Carla Toscano es una diputada abonada a las polémicas. Con 45 años recién cumplidos y licenciada en Derecho por la Universidad Complutense, la dirigente de Vox es una furibunda antifeminista. Son múltiples los incómodos momentos que ha protagonizado en la comisión de seguimiento y evaluación de los Acuerdos del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. A principios de este año, también puso al borde de las lágrimas a la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez. “Me lo hace pasar mal, se me acelera el corazón. Hace que me tiemble la voz y las manos y que me den ganas de llorar, se lo digo de verdad”, aseguraba la dirigente, víctima de violencia machista. “La realidad es que hay mujeres maltratadas que están solas que no les llegan una mínima parte de los millones que ustedes manejan. Se lo gastan todo en su tinglado feminista y en farolillos morados”, le dije Toscano.