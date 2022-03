Carmen Calvo da una lección a Margallo sobre la diferencia entre machismo y feminismo

Los tres han debatido sobre el tema del día: el bofetón de Will Smith al humorista Chris Rock en plena gala de los Oscar 2022 . El periodista Aimar Bretos ha preguntado directamente “cómo interpretan lo de Will Smith, ¿es machismo? ¿es matonismo?” y tras las respuestas de los tres, Calvo le ha dado una lección a Margallo sobre la diferencia entre machismo y feminismo.

“Yo creo que esto no es machismo”, ha señalado el eurodiputado. “Si esto pasa con un hijo tuyo que ha tenido una enfermedad puedes tener una reacción, aunque no justifico la agresión”, ha apuntado. “Machismo entiendo que no, insisto. Cuando una persona padece una enfermedad que se traduce en esta apariencia física, que les produce verdadera ansiedad, es una broma muy desafortunada”, ha continuado.

“Yo creo que ella estaba allí y si no le gustó ese tipo de comentario sobre su aspecto físico y su enfermedad, Will Smith debería haber respetado que ella hubiera dicho algo o que incluso ella misma hubiera cogido el micrófono para decirle: no me vuelva a decir este tipo de cosas. Es una fórmula que utilizan mucho los hombres”, ha resaltado.