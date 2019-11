Algunas de las reflexiones se detenían en señalar que es en este contexto en el que la extrema derecha ha ocupado el espacio en Alemania Oriental. En medio de una sociedad con sensación de desarraigo, con malestar ante el presente y poca confianza en el futuro, con el sentir de haber sido víctimas de una gestión injusta de la unificación en la que poco pudieron decidir, la extrema derecha aparece ofreciendo un discurso que pone el acento en exactamente eso. Frente al capitalismo occidental, ombliguismo proteccionista (conectando, paradójicamente con los rescoldos del socialismo “real”). Frente a los valores cosmopolitas con los que Alemania Federal decora su frontispicio, vuelta a la tribu/nación. Frente al complejo de inferioridad, orgullo de ser alemanes -y además más alemanes que los de un Oeste salpicado por la interculturalidad-. La razón, la argumentación, los datos no son partes relevantes de la ecuación. La ultraderecha es un estado de ánimo, es el soma con el que te evades de la realidad.

Este domingo se celebraron en España las elecciones generales y éstas arrojaron un gran resultado para nuestra extrema derecha patria, haciendo saltar todas las alarmas de las cabeceras de opinión. Y con razón, por más que la buena noticia sea la conformación de un pacto de gobierno progresista y ello nos dé tiempo para atacar este problema con más reflexión que reacción. Confieso que se me saltó la risa con la valoración del partido ultra ante el anuncio de este nuevo gobierno. Nuestro Martínez el Facha particular afirmaba que el acuerdo de las izquierdas iba a devolver las cartillas de racionamiento a los hogares españoles. Y digo que se me saltaba la risa, pero no tanto por la barrabasada en sí, sino pensando en todos aquellos que pretenden combatir a los ultras a través de fact checks y demás herramientas de control de la veracidad de sus propuestas. Y ojo, no digo que no haya que hacerlo, todo lo contrario, y es de valorar quien se toma la molestia cívica de hacerlo. Solo digo que no pidamos peras al olmo. No nos confundamos, la extrema derecha, también aquí, es un estado de ánimo y es ahí donde hay que centrar el esfuerzo y/o, al menos, no cometer errores.

Durante estas semanas los medios de comunicación, tertulianos, prescriptores de opinión, han estado zahiriendo a la izquierda -y un poco menos a la derecha, por más que los verdaderos responsables de la inmoral normalización ultra, haya sido suya-, porque ésta ha sido incapaz de combatir el discurso extremista durante la campaña electoral. Y seguro que tienen razón. Pero también se agradecería, para variar, autorreflexión sobre el papel del periodismo en toda esta cuestión.

Las mismas voces que pedían que Pedro Sánchez poco menos que desmontara al conducator hispano en mitad de un debate electoral, son las mismas que se dedicaron a airear a los cuatro vientos que “el ganador” del debate había sido este último; y lo repitieron machaconamente desde entonces y, además, adelantaron que ello les haría reforzarse electoralmente.