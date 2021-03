Frente a frente: Casado reivindica ante Aznar su proyecto y dice que la situación no es como en 1996

Frente a frente. El padrino y el pupilo, José María Aznar y Pablo Casado. El pasado (no tan pasado) y el presente (no tan presente) del Partido Popular, con motivo del 25 aniversario de la primera victoria de los populares en una generales. Y no precisamente con buen rollo precedente: el sorpasso de Vox en Cataluña y las palabras del expresidente ante Jordi Évole de que el partido no vive su mejor momento.

Los dos han protagonizado un diálogo, titulado “España, Constitución y Libertad”, organizado por el Aula de Liderazgo del Instituto Atlántico de Gobierno, en el que también han participado Manuel Pizaro, Isabel Estapé y Manuel Álvarez Tardío. Con muchos gestos serios y varios mensajes.

El moderador del acto, Ignacio Camacho, ha reconocido el “morbo político” del encuentro. En su primeras palabras, Casado ha querido mandar varios mensajes, pero principalmente reivindicar delante de Aznar el actual proyecto del PP y remarcar las diferencias de los actuales tiempos políticos con los de 1996. No ha habido malas palabras, pero la distancia fría entre los dos era kilométrica.

Tras una primera y breve intervención de Aznar en la que ha enfatizado el supuesto milagro económico durante su etapa, le ha tocado el primer turno a Casado que ha dicho que él sí quería celebrar esos 25 años de la victoria (antes el expresidente dijo que prefería reflexionar).

Casado se ha mostrado “orgulloso” de liderar el PP y ha hecho esta advertencia: “Pinchan en hueso aquellos que pretenden dividir nuestra generación con nuestros predecesores”. Esto es “compatible”, ha indicado, con eliminar conductas no ejemplares con el partido.