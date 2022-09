Ciencia investiga a un ornitólogo de Doñana que fotografiaba a mujeres semidesnudas

“A mí este señor me ha grabado”, “todo el mundo en Doñana lo sabía”

Otra de las víctimas contactadas por dicho diario relata lo siguiente: “Me insistió para que me quitara la ropa y me quedara en ropa interior para meterme en el agua, varias veces”. “Cuando me di la vuelta, le vi cámara en mano grabándome el culo. [...] Cuando volvimos con los demás, en el parking, le vi con la cámara encendida paseándose entre los coches grabando a las chicas que se estaban cambiando detrás de las puertas. Yo tenía 23 años y no me atreví a decirle nada”, cuenta.