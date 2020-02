El Centro Nacional de Microbiología ha confirmado un caso de coronavirus en Palma de Mallorca. Se trata del padre de la familia de origen británico que se encuentra ingresada y bajo vigilancia desde el viernes en el hospital Son Espases de la ciudad.

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón, ha asegurado el paciente está “sano” y aislado.

“Ahora mismo esta bien de salud, con prácticamente ninguna sintomatología. Está sano, pero hay que mantenerlo en aislamiento”, ha señalado este domingo Simón en rueda de prensa tras conocerse el segundo caso positivo por coronavirus en España.

Aunque la familia del ciudadano británico ha dado negativo por coronavirus, Simón ha afirmado que el resto de la familia “puede haberse infectado y no haber dado positivo todavía”, por lo que ha subrayado que hay que hacerles “un seguimiento”. “No se puede descartar que vayan a dar positivo, por lo que hay que hacerles un seguimiento”, ha precisado.

En este sentido, ha añadido que las personas sanas “puede que estén en el hospital, pero no están hospitalizadas” y ha destacado que una niña de la familia “tiene un cuadro de gripe, que ha sido confirmado como gripe”. Simón no ha querido dar más datos sobre las personas sanas “para no generar problemas de privacidad”.