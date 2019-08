Consideraciones sobre unas hipotéticas segundas elecciones

Considerando que el 48% (agregado de PSOE y UP) responsabiliza a la izquierda de que no se forme un ejecutivo, las tendencias electorales de ambos partidos se estancan, y en el caso de la última encuesta de Celeste-Tel para eldiario.es, Unidas Podemos bajaría en 6 sus representantes en el Congreso de los Diputados.

¿A dónde quiero llegar? Unas segundas elecciones supondrían un nuevo fracaso del dialogo en la política española, como ya ocurrió después de las elecciones del 20 de diciembre de 2015. Los fracasos tienden a crear descontento político que se manifiesta en las siguientes elecciones con una disminución de la participación, como ya pasó en las elecciones del 26 de julio de 2016, donde la participación cayó en casi 4 puntos porcentuales.

Si bien, aquel contexto era muy diferente, en ambos comicios, el bloque de la derecha, conformado por el PP y Ciudadanos, no tenían escaños suficientes como para poder formar un gobierno que no necesitase por lo menos de la abstención de los nacionalistas o del PSOE, como acabaría ocurriendo a finales de octubre de 2016. Ahora el panorama político para la izquierda es muy distinto, tiene bajo su responsabilidad la formación de un gobierno que, con pactos y alianzas naturales, sería posible. De no llegar a un acuerdo se constataría que la izquierda, cuando no es derrotada, se derrota a sí misma.

Como consecuencia, de cara a unas segundas elecciones, el fracaso de la izquierda puede que no se castigase cambiando su voto, pero si se castigará con la abstención del votante defraudado de centro-izquierda (perfil ideológico más abstencionista). Por lo tanto, no tan importante es la tendencia electoral o la intención de voto, sino la legitimidad con la que llamas a tus votantes a unos nuevos comicios por tu incapacidad de llegar a acuerdos. ¿El resultado de esto? Abstención. Abstención que será bienvenida entre sus rivales políticos de la derecha.

