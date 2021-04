Cuándo tirar el maquillaje y la cosmética prepandemia

El ejemplo más claro es el de los labiales, que han perdido terreno en favor de eyeliners, sombras de ojos o máscaras de pestañas. Pero, ¿cuándo es momento de tirar esos productos que ya no se usan? ¿Tienen fecha de caducidad?

“Si el maquillaje ha estado cerrado, no habrá problema. Si ha estado abierto durante un tiempo, y el aspecto es bueno, es decir, no está claramente contaminado, no hay problema por usarlo, aunque esté caducado”, explica Antonio Clemente, dermatólogo miembro de la Academia Española de Dermatología y Venereología.