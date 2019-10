Cuando Myblu se enfada echa humo por las orejas

PavelKant via Getty Images

PavelKant via Getty Images Un hombre usando un vapeador.

Borja Allué, cuyo sueldo lo paga la tabaquera Imperial Brands, estrenó su blog en El HuffPost con un ataque contra nofumadores.org. Algo debemos estar haciendo bien cuando decide firmar como presidente de Provap, asociación pro vapeo y no como lo que es, el responsable de productos de nueva generación de la tabaquera, cargo que ocupa desde hace siete meses. Allué es además administrador único de Myblu S.L., el e-cig denunciado en quince comunidades autónomas por una campaña publicitaria que −a juicio de la asociación− viola la ley de publicidad del tabaco al incitar a fumar −no a vapear− desde las marquesinas, metros y paradas de tren y autobús de toda España.

Provap se constituyó en julio de 2019, hace apenas dos meses, y fue calificada al instante por Arturo Ribes, presidente de la UPEV (Unión de Promotores y Empresarios del Vapeo), como un intento de monopolizar el mercado por parte de las tabaqueras a través de los estancos. La asociación, que sepamos, la componen Myblu, el abogado Borja Vidaurre que ejerce como portavoz, y Nimboh S.L., sociedad constituida hace dos meses y formada por Lucas Juan Fernández Inda, administrador único de las sociedades Tabapro S.L. y Take a Vape S.L., y Daniel Salgado Palso, mayorista de tabaco, y el Gremio de Estanqueros de Cataluña. En la práctica, Provap defiende los intereses de Imperial Brands y Myblu en su estrategia de penetración en el mercado del e-cig a través de estancos y gasolineras, a las cuales accederá a través de un acuerdo con Repsol. Es el tabaco de siempre, usando las redes de siempre para sacar del mercado al resto de competidores. Los vapeadores establecidos tendrán suerte si entre Juul, Myblu e IQOS les quedan las migajas.

La vinculación de Provap con Imperial Brands es tan obvia que en su manifiesto fundacional critica sin nombrar a su compañero de oligopolio, Phillip Morris, al decir que “otros, que curiosamente vienen también al estanco, la casa del tabaco, directamente propugnan la eliminación del cigarrillo y sólo quieren productos para vapear”, en clara alusión a la última estrategia de marketing de PMI en la que aparenta propugnar un mundo sin cigarrillos mientras siguen fabricando, distribuyendo los suyos y publicitándose allá donde la debilidad del país de turno lo permita. El texto menciona hasta siete veces la palabra libertad en menos de 700 palabras. La única libertad que entienden las tabaqueras es la de hacerte adicto y dependiente a la nicotina.

Allué afirma que “no hay ningún vacío legal” en la publicidad del vapeo, pero lo cierto es que el art. 19.4 dice exactamente que “constituye infracción muy grave la publicidad, promoción y patrocinio de dispositivos susceptibles de liberación de nicotina y envases de recarga que no estén permitidas”. Myblu es un dispositivo susceptible de liberar nicotina y, por tanto, su publicidad constituye una infracción muy grave, puro silogismo que debería costarles 600.000 euros. Sin embargo, hay truco. Los anglosajones tienen un término exacto para definir esa escapatoria de la ley: “loophole”, agujero que se encuentra en el listado de medios donde no aparece la publicidad exterior. Myblu no se puede publicitar en radio, televisión, prensa ni Internet. Su aparición en las marquesinas y stands publicitarios representa, además de un contrasentido obvio, el triunfo rampante del lobby tabaquero en colaboración con el PP cuando hicieron tarde y mal la transposición de la directiva europea a través del Real Decreto-ley 17/2017. España tratada como una economía emergente por empresas predadoras de la salud.